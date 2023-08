Seit Monaten fahren mit Kameras ausgestattete Google-Fahrzeuge für neue Street-View-Bilder durch Deutschland – die ersten Aufnahmen sind jetzt live.

Nachdem Google-Mitarbeiter bereits seit mehreren Monaten mit Fahrzeugen und Kameras in Deutschland unterwegs sind, um neue Street-View-Bilder aufzunehmen, ist das Bildmaterial der ersten Städte inzwischen live. Wer sein Haus zuvor zum Schutze seiner Privatsphäre verpixeln ließ, muss dies jedoch erneut beantragen.

Die 20 größten deutschen Städte erstrahlen in neuem Glanz durch Street-View-Bilder

Rund zwölf Jahre lang bekamen Anwender in Google Street View die gleichen Aufnahmen zu Gesicht, die aufgrund ihres Alters an vielen Orten längst nicht mehr der aktuellen Realität entsprachen. Nachdem der Konzern für Google Street View schon seit Monaten wieder mit seiner Kameraflotte in Deutschland unterwegs ist, sind inzwischen die ersten neuen Bilder in dem Kartendienst verfügbar. Folglich lassen sich die 20 größten deutschen Städte sowie einige weitere Regionen, die der Dienst ganz neu aufgenommen hat, über Street View jetzt wieder in ihrer aktuellen Verfassung virtuell besuchen. Wir erklären euch übrigens in einem unserer GIGA-Artikel, wie ihr die Street View auf Google Maps aktivieren könnt.



Die meisten Bilder erfasst Google unter Einsatz von Fahrzeugen, die mit speziellen, in einer Höhe von rund 2,9 Metern befestigten Kameras ausgestattet sind und alle paar Meter ein hochauflösendes Panoramafoto erstellen. Für detailliertere Aufnahmen von Sehenswürdigkeiten schickt der Konzern aber auch Mitarbeiter mit einem Kamerarucksack durch die Städte. Noch bis Oktober soll das Personal von Google in Deutschland unterwegs sein, um weiteres Bildmaterial zu erstellen.

Später fügt Google die Aufnahmen mit einer Software zusammen und stellt sie über Street View bereit, sodass sich die Besucher der Plattform auf dem PC oder Smartphone anschließend virtuell durch die Straßen bewegen und sich dort umsehen können. Kennzeichen von Kraftfahrzeugen sowie Gesichter von Passanten, die in den Aufnahmen erscheinen, lässt der Konzern zum Wohle der Privatsphäre automatisch verpixeln.

Unkenntlichmachung erfordert neuen Antrag in Google Street View

Wenn ihr euch dennoch in eurer Privatsphäre beeinträchtigt fühlt, weil beispielsweise euer Haus oder beliebige andere in eurem Besitz befindliche Objekte in den Aufnahmen zu detailliert sichtbar sind, könnt ihr diese in Street View seit jeher von Google unkenntlich machen lassen. Da die alten Anträge allerdings im Rahmen der Neuaufnahmen ihre Gültigkeit verlieren, müsst ihr die Unkenntlichmachung erneut beantragen. Eine Anleitung für die Unkenntlichmachung findet ihr natürlich auch bei GIGA.