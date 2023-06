Mit „Google Street View“ hat Google ein mächtiges Kartenwerk, bei dem ihr im Browser durch abfotografierte Gegenden in der ganzen Welt spazieren könnt. Auch für Orte in Deutschland kann man zwar auf das Street-View-Feature zugreifen, allerdings sind die Aufnahmen dort bereits über zehn Jahre alt. Für 2023 ist endlich eine Aktualisierung angekündigt.

Google Street View Facts

In anderen Gebieten der Welt kann man eine virtuelle Zeitreise machen und sich anhand mehrerer Bilder aus den vergangenen Jahren ansehen, wie sich Gebiete verändert haben. Warum gibt es für hiesige Gebiete keine aktuellen Aufnahmen? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Street-View-Autos 2023 nach Deutschland kommen?

Google Street View in Deutschland: Neue Aufnahmen nach 13 Jahren

So könnt ihr „Street View“ für Gebiete in Deutschland und auf der ganzen Welt aktivieren:

Google hat Deutschland für „Street View“-Fotos nicht vergessen. Der Grund dafür, dass man in den vergangenen Jahren ignoriert wurde, liegt über zehn Jahre zurück. Im April 2011 hat Google angekündigt, vorerst keine neuen Straßenbilder aufzunehmen, da der Gegenwind durch Datenschützer zu groß gewesen ist. Hausbesitzer können Aufnahmen im Kartenwerk verpixeln lassen. In Deutschland war die Nachfrage danach im Ländervergleich für Google wohl zu hoch. Auch im Verbraucherschutzministerium wurden damals starke Bedenken geäußert.

Über ein Jahrzehnt später kommen die Kamera-Fahrzeuge zurück. Im Google-Blog kündigt man an, ab 22. Juni 2023 wieder durch deutsche Straßen zu fahren, um neue Bilder zu erstellen (Quelle: Google Blog). Ab Juli soll das überarbeitete Material für die wenigen Städte online gestellt werden, bei denen es bereits „Street View“ gibt. Die alten Aufnahmen aus dem letzten Jahrzehnt werden dadurch ersetzt. Erst danach werden weitere Orte eingefügt.

„Vor der Veröffentlichung der neuen Street View-Bilder werden wir die mehr als 13 Jahre alten Street View-Bilder inklusive der Unkenntlichmachungen entfernen.“

Wann und in welchen Städten die Google-Fahrzeuge mit den Kameras unterwegs sind, seht ihr auf der Übersichtsseite von Google. Die Aktion läuft demnach bis Oktober 2023.

Im Video findet ihr Tipps zu Google Maps auf dem Handy:

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Wann kommt Google Street View wieder nach Deutschland?

Seit den Unstimmigkeiten und Datenschutzbedenken sind über 12 Jahre vergangen und das Feature dürfte vielen, die damals noch Bedenken hatten, vertrauter sein. Google selbst gibt sogar an, dass „Street View“ in keinem Land so häufig genutzt wird, wie in Deutschland. Auch in Österreich wurden im vergangenen Jahrzehnt Street-View-Fahrten aufgrund von Datenschutzbedenken eingestellt. Dort ist Google aber bereits seit 2018 wieder unterwegs, ohne dass es zu großen Problemen in der Gesellschaft gekommen ist.

Google hat schon bis März 2022 Straßenaufnahmen in einigen Bundesländern gemacht. Allerdings waren diese Fotos laut Google nicht für „Google Street View“ vorgesehen, sondern für die Optimierung anderer Dienste, etwa dem Kartenwerk von Google Maps. Für die neuen Aufnahmen soll man längere Diskussionsrunden mit Datenschützern gedreht haben. Das „Street View“-Angebot wird in Deutschland in enger Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten aus Hamburg zusammengestellt. Wer Bedenken hat, kann sein Haus weiterhin verpixeln und unkenntlich machen lassen. Bisherige Anträge werden nicht berücksichtigt. War das Haus also bislang verpixelt, muss man sich erneut an Google wenden, um es erneut unkenntlich zu machen. Gesichter und Nummernschilder werden automatisch bearbeitet.

Inzwischen steht also fest, dass Google die Aufnahmen von Street View in Deutschland 2023 aktualisieren wird.. Die derzeit verfügbaren Fotos sind bereits 13 Jahre alt. Das widerspricht Googles Qualitätsdenken und Aktualitätsansprüchen und auch viele Nutzer dürften mit der derzeitigen Street-View-Situation hierzulande im Vergleich mit anderen Länder nicht zufrieden sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.