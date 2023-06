Manchmal muss man auf den Paket-Zusteller UPS zurückgreifen, zum Beispiel bei Retouren verschiedener Online-Shops. Die Abgabestellen sind bei dem Anbieter nicht so verbreitet wie etwa bei DHL oder Hermes. Wo findet man den nächsten „UPS Paketshop“ in der Nähe?

UPS Facts

Bei der Suche nach der nächsten Abgabestelle hilft euch zum einen das Webangebot von UPS und zum anderen Google Maps.

UPS-Paketshop in der Nähe finden per Google Maps

UPS arbeitet mit verschiedenen Kiosken, „Spätis“ und anderen Läden zusammen. Ihr müsst oft also gar keine spezielle UPS-Stelle suchen, sondern könnt das Paket am Tresen einer allgemeinen Verkaufsstelle abgeben. Besonders schnell findet ihr den UPS-Paketshop in der Nähe mit Hilfe von Google Maps und eurem Smartphone:

Öffnet dafür die Google-Maps-App oder die Seite im Browser. Gebt hier in das Suchfeld „UPS“, „UPS Paketshop“ oder „UPS Access Point“ ein. Startet die Suche. Dürfen die Google-Maps-App und das Smartphone auf das GPS-Signal des Geräts zugreifen, werden euch direkt die nächsten Abgabestellen für UPS-Pakete angezeigt. Alternativ scrollt ihr durch die Karte, um die gewünschte Position zu erreichen. Anhand der roten Stecknadeln werden die einzelnen Positionen angezeigt. Tippt ein Ergebnis an, um weitere Informationen zu erhalten. Dann könnt ihr zum einen direkt die Route dorthin planen, sehen, wie weit die UPS-Stelle entfernt ist und wo genau sie liegt. Ihr erfahrt auch die Öffnungszeiten.

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Mit Hilfe des gelben Männchens auf der Karte könnt ihr zu „Google Street View“ wechseln und euch so Fotos von der UPS-Abholstation anschauen. Dann erfahrt ihr genau, wie der Laden aussieht und worauf ihr euch am Ziel einstellen könnt.

UPS-Abholstation auf Karte finden

Alternativ könnt ihr auch das Web-Angebot des Paketdienstes nutzen, um die nächste Abgabestelle für UPS-Pakete zu finden:

Öffnet diese Seite bei UPS. Gegebenenfalls müsst ihr euren Standort freigeben oder ihr drückt auf die Option „Aktuellen Standort verwenden“, um Stationen in eurer Nähe zu finden. Gebt in das Suchfeld eure genaue Position ein, etwa die Straße oder eine Postleitzahl. Drückt dann auf das Lupensymbol. Im Ergebnis seht ihr die verschiedenen UPS-Paketshops in eurer Nähe. Die Ergebnisse sind durchnummeriert. So könnt ihr in der Liste erkennen, welcher Eintrag zu welcher Position auf der Karte passt. In der Liste seht ihr den genauen Namen, wenn sich die UPS-Station in einem Laden oder einer anderen Einrichtung befindet. Auch die Öffnungszeiten sind hier angegeben. Anders als bei den Google-Maps-Ergebnissen könnt ihr hier zudem sehen, wann die späteste Abgabe an einem Tag erfolgen muss, damit die Sendung noch am gleichen Tag vom UPS-Mitarbeiter mitgenommen wird. Mit dem Button „Anfahrtsbeschreibung“ wird eine Karte geöffnet. Dann seht ihr die genaue Route von eurer aktuellen Position bis hin zum UPS-Punkt.

Tipp: Falls ihr nicht nach draußen gehen wollt oder könnt, lässt sich kostenpflichtig auch eine Abholung bei UPS beauftragen. Nach dem Versand könnt ihr den Status des Pakets über die Sendungsverfolgung bei UPS tracken.

