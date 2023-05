Anders als bei DHL oder Hermes gibt es bei UPS nicht an jeder Ecke eine Abgabestation. Wollt ihr etwas mit dem Dienst verschicken, könnt ihr bei UPS eine Abholung beauftragen. Dann kommt der Mitarbeiter an eure Tür und nimmt eure Sendung mit, ohne dass ihr dafür vor die Haustür gehen müsst.

Der Abhol-Service kann online über den Web-Auftritt des Unternehmens gebucht werden. Beachtet aber, dass die Abholung an der Haustür mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

UPS: Paketabholung online beauftragen

So bucht man eine Abholung bei UPS:

Öffnet diese Seite im Web-Angebot des Transportunternehmens. Gebt die erforderlichen Daten an. Dabei wählt ihr zum Beispiel aus, ob ihr bereits einen vorgefertigten Versandaufkleber habt. Zudem werden persönliche Daten benötigt. Anschließend wählt ihr aus, wie viele Sendungen abgeholt werden sollen. Dazu wird das Gesamtgewicht aller Pakete benötigt. Wiegt eine Sendung mehr als 32 Kilogramm, müsst ihr das ebenfalls angeben. Weiterhin gebt ihr den gewünschten Abholzeitpunkt an. Neben dem Datum wählt ihr auch ein Zeitfenster mit der frühestmöglichen und spätesten Abholzeit. Beachtet, dass Zeiten nicht garantiert eingehalten werden können. Ob der UPS-Mitarbeiter zu den gewünschten Zeiten bei euch vorbeikommen kann, hängt vor allem vom Paketaufkommen am jeweiligen Tag ab. Überprüft eure Eingaben und schickt den Abholauftrag danach ab. Sobald er bestätigt wurde, wartet ihr, bis der UPS-Lieferant zu der angegebenen Zeit bei euch ankommt.

Alternativ könnt ihr die Abholung auch per Telefon beauftragen. Nutzt dafür diese Service-Nummer bei UPS: +49 069 66 40 50 60. Es fallen die Kosten für einen Anruf im Ortstarif an. Beachtet, dass der Service per Telefon teurer ist als ein online erstellter Auftrag.

Falls ihr zu der angegebenen Zeit doch nicht anwesend sein könnt, könnt ihr auch einen Abholort festlegen. Ist eine Abholung gar nicht möglich, solltet ihr den Auftrag im Abholarchiv stornieren oder einen neuen Termin auswählen. Kontaktiert dafür gegebenenfalls den UPS-Service.

Pakete von UPS an der Haustür abholen lassen: Kosten im Überblick

Das sind die Zusatzkosten für die UPS-Abholung an der Haustür (Quelle: ups.com):

Abholung am gleichen Tag: 7,06 € (elektronischer Auftrag), 7,90 € (telefonischer Auftrag).

(elektronischer Auftrag), (telefonischer Auftrag). Abholung am darauffolgenden Tag: 3,70 € (elektronischer Auftrag), 4,54 € (telefonischer Auftrag).

€ (elektronischer Auftrag), (telefonischer Auftrag). Gegebenenfalls können für abgelegene Abholorte höhere Gebühren anfallen („Außengebietsaufschlag“).

Die Gebühren fallen pro Auftrag, nicht pro Sendung an. Werden also mehrere Pakete an einem Tag abgeholt, bezahlt ihr die genannten Kosten einmal. Wollt ihr die Kosten sparen, gebt ihr die Sendung an einer UPS-Abgabestelle ab. Den nächsten UPS-Partner in der Nähe findet ihr hier:

