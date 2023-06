Wer wissen möchte, wo sich sein UPS-Paket gerade aufhält oder wann es ankommt, kann den aktuellen Versandstatus in der UPS-Sendungsverfolgung tracken. Der Service steht kostenlos im Web-Angebot des Versandanbieters zur Verfügung und informiert euch über den aktuellen Versandstatus einer Sendung.

UPS Facts

Für das Tracking benötigt ihr die Sendungsnummer des Pakets. Diese findet ihr zum Beispiel in der Auftragsbestätigung, wenn ihr selbst ein Paket verschickt habt. Erwartet ihr eine Sendung, sollte euch der Absender die Tracking-Nummer zur Verfügung stellen.

UPS-Sendungsverfolgung: Wo ist mein Paket? So klappt das Online-Tracking

So funktioniert die Sendungsverfolgung:

Ruft den Service bei UPS im Browser auf. Bestätigt die Cookie-Abfrage. Gebt die Tracking-Nummer für das Paket ein, für das ihr den Sendungsstatus erfahren wollt. Ihr könnt auch mehrere Abfragen gleichzeitig starten. Es lassen sich bis zu 25 UPS-Sendungsnummern gleichzeitig in das Feld eintragen.

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Mit der UPS Sendungsverfolgung erhaltet ihr den gewünschten Überblick über eure Sendungen bei dem Transportdienst. Ihr könnt sowohl als Absender als auch als Empfänger den aktuellen Status der Sendung abrufen. Das funktioniert während der ganzen Reise der Pakete und Päckchen. Das Tracking bietet mehrere Formen zur Verfolgung eurer Sendung sowie bequeme Methoden, um den aktuellen Status oder unerwartete Verzögerungen und die Zustellung der Sendung abzufragen. Jeder Schritt, den eure Sendung macht, wird automatisch erfasst und in Echtzeit der Sendungsnummer zugeordnet. Die Sendungsverfolgung ist somit immer tagesaktuell und bietet euch eine genaue Auskunft über eure versendete Ware.

Nicht registrierte Kunden können den Status von bis zu 25 Sendungen zur gleichen Zeit abfragen. Der Versender erhält beim Aufgeben einer Bestellung eine entsprechende Sendungsnummer, die online einfach eingegeben werden muss. Immer dann, wenn ihr den Status eurer Sendung über die UPS Sendungsverfolgung überprüft, findet eine automatische Aktualisierung der Sendungsnummer statt.

Für den Empfänger der Sendung funktioniert die Sendungsverfolgung genauso wie für den Versender. Man muss lediglich die Sendungsnummer, die ihm in der Regel durch den Versender mitgeteilt wird, eingeben. Dann kann auch der Empfänger überprüfen, wo sich sein Paket gerade befindet und wann es voraussichtlich eintrifft.

Wenn mehr als 25 Sendungen auf einen Schlag abgefragt werden müssen, ist eine Registrierung bei UPS nötig. Das hat zudem den Vorteil, dass eine große Anzahl an Sendungen besser verwaltet werden können. Im eingeloggten Zustand kann man zudem sofort in der Auftragsübersicht den Sendungsstatus einzelner Pakete abrufen.

Solltet ihr ein Paket erwarten, könnt ihr dank der Sendungsverfolgung ungefähr einschätzen, wann die Ware voraussichtlich bei euch eintrifft oder ob es aufgrund von Problemen beispielsweise zu einer unerwarteten Verzögerung kommt. Doch auch der Versender eines Pakets kann sich mit diesem Service glücklich schätzen. Als Versender habt ihr mit der Sendungsverfolgung nämlich einige rechtliche Vorteile, da so eingesehen werden kann, ob und wann das Paket zugestellt wurde. Behauptungen von Empfängern, das Paket sei nicht eingetroffen, sind somit leicht zu überprüfen.

Übrigens: Die letzte Station des Transports ist immer die Zustellung beim Empfänger. Kann dem Empfänger die Sendung nicht ausgehändigt werden, erhält er vom Zusteller eine Notiz. Darin wird ihm mitgeteilt, dass ein Zustellversuch unternommen wurde. Die InfoNotice enthält eine 12-stellige Nummer, mit welcher der Empfänger den Versandstatus trotz des missglückten Zustellungsversuchs abfragen kann.

Mobile Paketverfolgung per SMS oder App

Für das UPS-Tracking per SMS müsst ihr euch ein Nutzerkonto bei UPS registrieren. Danach wird die SMS-Option angeboten. Dieser Service ist kostenlos und kann auf Wunsch jederzeit wieder deaktiviert werden. Wer ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android, kann auch von der offiziellen UPS-App Gebrauch machen. Über gespeicherte Kontrollnummern können bis zu 75 Sendungen verfolgt werden.

Sendungsverfolgung per E-Mail

Die Sendungsverfolgung von UPS kann nicht nur über die Webseite durchgeführt werden. Auch per E-Mail lässt sich der aktuelle Status der Sendungen mitteilen, wenn die Webseite zum Beispiel nicht funktioniert. Dazu muss einfach eine Mail mit den Kontrollnummern an die Adresse totaltrack.de-ger@ups.com gesendet werden. Auch hier gibt es ein Limit von maximal 25 gleichzeitigen Abfragen. Frachtsendungen können auf diese Weise nicht verfolgt werden. Habt ihr einen Login, könnt ihr die Sendungsinformationen auch per SMS erhalten.

UPS-Paketverfolgung per Referenznummer

Beim Erstellen einer Sendung ist es möglich, dieser eine Referenz bzw. eine Referenznummer zuzuordnen, wie beispielsweise eine Auftragsnummer oder Kundennummer (bis zu 35 Zeichen lang), die euch hilft, Sendungen zu verfolgen, ohne die Kontrollnummer zu wissen bzw. einzugeben zu müssen. Das hat den Vorteil, dass ihr mehrere Pakete und Rechnungen besser verwalten und koordinieren könnt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.