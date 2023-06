Googles Smartwatch hat ein Problem mit der Zuverlässigkeit. Mehrere Nutzer berichten, dass sich die Rückseite der Pixel Watch einfach abgelöst hat. Google hat das Problem noch nicht offiziell bestätigt, tauscht die Smartwatches aber im Rahmen der Garantie aus.

Google Pixel Watch: Rückseite löst sich ab

Mit der Pixel Watch hatte Google vor rund acht Monaten seine erste Smartwatch vorgestellt. Die intelligente Uhr kann sich durchaus sehen lassen mit ihrer Fitbit-Integration und der ausgezeichneten Verarbeitungsqualität. Doch genau hier zeigt sich immer häufiger ein Problem, wie Besitzer der Smartwatch gerade feststellen.

In den letzten Wochen mehren sich Berichte, nach denen sich die Rückseite von der Smartwatch ablöst. Allem Anschein nach ist der verwendete Klebstoff schuld, der nicht so kräftig ist, wie er sein sollte. Nutzerberichten zufolge löst sich die Rückseite der Pixel Watch beim Entfernen des Wearables aus der Ladestation. Die Hitzeentwicklung während des Ladevorgangs könnte für den Klebstoff einfach zu viel sein, so die Vermutung.

Den betroffenen Nutzern nach lässt sich die Rückseite danach nicht mehr wieder mit der Pixel Watch verbinden. Es bleibt nur die Kontaktaufnahme mit dem Support von Google. Der Konzern hat sich noch nicht öffentlich zu dem Problem bekannt, soll die Uhren aber im Rahmen der Garantie ohne Weiteres gegen neue Exemplare umtauschen (Quelle: Android Police).

Pixel Watch: Hitze und Wasser als Problem

Manchen Besitzern zufolge löst sich die Rückseite des Wearables nicht nur im Zusammenhang mit dem Ladevorgang. Das Problem soll teils auch auftauchen, wenn Nutzer mit der Uhr unter die Dusche gehen.

Offiziellen Angaben nach ist die Pixel Watch wasser- und staubdicht, sie wurde nach IP68 zertifiziert. Nutzer befürchten nun, dass die Smartwatch dennoch nicht vollständig wasserdicht sein kann, wenn sich die Rückseite relativ einfach vom Gerät löst.