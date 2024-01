New Cycle: Systemanforderungen, Release-Datum & Gameplay

In New Cycle baut ihr eine neue Zivilisation in einer postapokalyptischen Welt auf. Wir verraten alles Wichtige zu Release, Systemanforderungen und Gameplay.



New Cycle Release-Datum: Wann wird das Spiel veröffentlicht?

New Cycle ist seit dem 18. Januar 2024 auf Steam im Early Access erhältlich. Zu Release sind mit Sandbox und Kampagne zwei der geplanten vier Spielmodi und mit „Wiese, Tundra & Steppe“ drei der geplanten vier Karten verfügbar. Die Modi „Geistige Gesundheit“ & „Alte Sitten“ sowie die Map „Berge“ werden zu einem späteren Zeitpunkt integriert. Vor allem in den Bewertungen und in der Bestseller-Liste legt das Spiel einen sehr guten Start hin.

Erste Einblicke in das Spiel erhaltet ihr im Video:

Mindestanforderungen für New Cycle: Mittlere Grafik

Um bei mittleren Grafikeinstellungen und einer Auflösung von 1080 p auf mindestens 30 FPS zu kommen, setzt Publisher Daedalic Entertainment mindestens folgende Hardware voraus:

Betriebssystem: Windows 10/11 64-Bit

Windows 10/11 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-4590 @ 3,3 GHz oder AMD FX 8320 @ 3,5 GHz

Intel Core i5-4590 @ 3,3 GHz oder AMD FX 8320 @ 3,5 GHz Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: zum Beispiel GeForce GTX 960 (3GB VRAM) oder AMD Radeon R9 280 (3GB VRAM) (oder ein vergleichbares Produkt)

zum Beispiel GeForce GTX 960 (3GB VRAM) oder AMD Radeon R9 280 (3GB VRAM) (oder ein vergleichbares Produkt) DirectX: Version 11

Version 11 Speicherplatz: 8 GB HDD-Speicher

Empfohlene Systemanforderungen für New Cycle: Hohe Grafikeinstellungen

Damit ihr das Spiel auf hohen Grafikeinstellungen und mit über 60 FPS bei 1080 p spielen könnt, solltet ihr mindestens folgende Hardware besitzen:

Tipp: Wenn ihr eure FPS begrenzen möchtet, findet ihr diese Einstellung nicht unter dem Reiter „Grafik“ sondern bei „Gameplay“.

New Cycle Gameplay: Das ist eure Aufgabe in dem Survival-Aufbauspiel

In New Cycle übernehmt ihr die Leitung einer neuen Siedlung in einer Welt, die durch verheerende Sonneneruptionen ins Chaos gestürzt wurde. Eure Aufgabe ist es, die Siedlung von kleinen Anfängen zu einer blühenden Industriemetropole zu entwickeln. Dabei gilt es, zunächst die essenziellen Bedürfnisse eurer Bevölkerung zu managen, indem ihr für ausreichend Nahrung, Wasser, Kleidung und Werkzeuge sorgt, während ihr später umfangreiche Produktionsketten und interne Politik steuern müsst. Darüber hinaus stellen immer neu auftretende Ereignisse und Wetterphänomene eure Strategie auf die Probe.

