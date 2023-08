Nicht von Marvel: Das beste Superhelden-Spiel gibt’s hier zum Knallerpreis

Wer genau der beste Superheld ist, darüber lässt sich streiten. Doch eines der besten Superhelden-Videospiele ist jetzt stark reduziert.

Batman: Arkham Knight Facts

Superhelden-Fans aufgepasst: Bis zum 28. August 2023 könnt ihr das Spiel Batman: Arkham Knight zu einem absoluten Spottpreis erwerben. Der GOG-Store bietet euch die vollwertige Premium-Edition des Spiels für nur schlappe 8,00 Euro an. Die normale Standard-Version könnt ihr für nur 3,99 Euro kaufen. Das Spiel ist das letzte der Arkham-Reihe und ihr könnt dort ein letztes Mal in die Haut des dunklen Ritters schlüpfen. Doch in dieser Geschichte habt ihr es mit mehreren Bösewichten auf einmal zu tun, darunter ein ganz neuer, von dem Batman aus der Bahn geworfen wird. Der unheimliche Arkham Knight macht Gotham unsicher und hat sich mit Scarecrow verbündet, um die Stadt in deren Gewalt zu bekommen. Könnt ihr sie als Batman aufhalten?

Batman: Arkham Knight wurde zunächst schlecht bewertet

Als Batman: Arkham Knight im Jahr 2015 herauskam waren die Rezensionen gespalten. Auf den Konsolen lief das Spiel flüssig, doch bei dem PC-Port sah es anders aus. Dieser war instabil, das Spiel stürzte regelmäßig ab und hatte Performance-Schwierigkeiten. Dementsprechend hagelte es starke Kritik der Spieler, was sich bei den Bewertungen auf Metacritic zeigte. Mittlerweile hat Rocksteady Studios ihren Port jedoch in den Griff bekommen und Batman: Arkham Knight ist auf dem PC genauso genießbar wie auf Konsolen auch. Ihr wollt auch andere Spiele mit dem dunklen Ritter entdecken? Wir zeigen euch alle Batman-Spiele in der richtigen Reihenfolge.

Den Trailer zur gesamten Arkham-Trilogie zeigen wir euch hier:

Batman: Arkham Trilogy

Weitere Batman-Spiele stark reduziert im GOG-Store

Auch die andere Batman-Spiele sind momentan im GOG-Store stark reduziert. Batman: Arkham Asylum lohnt sich besonders, denn diesen Titel bewerten Kritiker mit einem eindrucksvollen Metascore von 91 %. Wir haben eine Liste für euch zusammengetragen:

