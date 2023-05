Ihr habt es satt, euch ständig auszusperren und sucht nach einer komfortablen Alternative zum herkömmlichen Schlüssel? Dann solltet ihr euch das Nuki Smart Lock 3.0 Pro bei Amazon genauer ansehen. Das elektronische Türschloss lässt sich bequem per Smartphone oder Smartwatch steuern und ist derzeit zum Sparpreis im Angebot. Wir haben die Details für euch.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro deutlich günstiger bei Amazon

Ihr sucht eine bequeme Alternative zum herkömmlichen Schlüssel? Dann ist das Nuki Smart Lock 3.0 Pro bei Amazon genau das Richtige für euch. Mit diesem elektronischen Türschloss könnt ihr eure Haustür per Smartphone oder Smartwatch öffnen und das sogar automatisch über den Standort eures Handys. Ihr bekommt das smarte Türschloss bei Amazon gerade für 209 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Neben Schwarz könnt ihr das Schloss auch in Weiß bekommen (bei Amazon ansehen). Im Preisvergleich fallen sonst mindestens 230 Euro an, somit bekommt ihr hier einen guten Deal.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro Statt 279 Euro UVP: Smartes Türschloss mit WiFi-Modul für Fernzugriff, macht das Smartphone zum Schlüssel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2023 13:04 Uhr

Für wen lohnt sich das smarte Türschloss?

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro bietet ein hohes Maß an Sicherheit für euer Zuhause. Durch die automatische Verriegelung beim Verlassen der Wohnung könnt ihr euch sicher sein, dass eure Tür auch wirklich abgeschlossen ist. Zudem bietet das Türschloss eine Protokollierung aller Aktivitäten, sodass ihr immer einen Überblick darüber habt, wer eure Wohnung betritt und verlässt. Mit Auto Unlock erkennt es den Standort eures Handys und öffnet die Tür automatisch, wenn ihr nach Hause kommt – besonders praktisch, wenn ihr gerade keine Hand frei habt. Außerdem könnt ihr digitale Schlüssel mit Familie und Freunden teilen und kontrollieren, wer wann die Tür geöffnet hat.

Die Installation des Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist kinderleicht und in nur wenigen Minuten erledigt. Ihr braucht den Schließzylinder nicht tauschen oder bohren. Die Kommunikation des smarten Türschlosses entspricht hohen Sicherheitsstandards und wurde von AV-Test als „geprüftes Smart-Home-Produkt“ ausgezeichnet. Die Pro-Variante hat im Vergleich zum Standardmodell zusätzliche Funktionen wie die Integration von Apple HomeKit, eine Bridge-Verbindung, NFC-Unterstützung und die Möglichkeit, das Schloss über das Internet auch von unterwegs zu steuern.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,4 von 5 Sternen bei über 2.200 Bewertungen. Gelobt wird der einfache Einbau und die gute Bedienbarkeit des Schlosses. Auch die Langlebigkeit soll ordentlich sein. Das Nuki Smart Lock ist daher ein praktisches und sicheres Gadget für euer Zuhause, das euch sowohl Zeit als auch Komfort im Alltag bietet. Die einfache Installation und die zahlreichen Funktionen machen das Modell zu einer empfehlenswerten Option für alle, die ihr Zuhause smarter und sicherer machen möchten.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro jetzt ab 209,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2023 13:04 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.