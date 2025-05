Nominierungen zum Spiel des Jahres 2025: Diese Titel sind für mich besonders spannend

Spiel des Jahres 2025 – immer einen Blick wert!

Grundsätzlich sind Preisverleihungen ja immer etwas Schönes. Zum einen schärfen sie den Blick für die Titel, die im Vergleich zu vielen anderen wirklich außergewöhnlich sind. Zum anderen halten die Nominierungs- und Empfehlungslisten tolle Tipps für euch parat, die ihr möglicherweise sogar schon einmal gesehen, aber dann doch nicht mehr auf dem Zettel hattet. Das geht mir häufig so, wenn ich jedes Jahr aufs Neue die Brettspielmesse „Spiel“ in Essen besuche.



Dieses Jahr sind für mich gleich mehrere spannende Titel dabei, denn alle Kategorien bieten potenzielle Hits. Manche sind es sogar schon, denn Spiele wie beispielsweise „The Gang“ sind bei Amazon bereits ein Verkaufsschlager. Zudem finde ich es immer spannend, dass einige der Spiele auf den Listen bereits bekannte Mechaniken nehmen und etwas umwandeln – hier sei das kooperative Pokerspiel „The Gang“ ein weiteres Mal genannt.



Auf der anderen Seite fängt der Brettspielpreis „Spiel des Jahres“ stets aktuelle Trends auf. „Flip 7“ ist zwar nicht unbedingt ein Pokerspiel, bedient sich aber bekannter „Black Jack“-Elemente. Und wer letztes Jahr vor allem „Sky Team“ gefeiert hat, könnte mit dem empfohlenen Familienspiel „Agent Avenue“ auf seine Kosten kommen, da es sich dabei ebenfalls um ein Zwei-Personen-Spiel handelt.



Und während mein Kind immer weiter heranwächst, werden auch die nominierten Kinderspiele für mich immer interessanter. Vor allem finde ich es wirklich toll zu sehen, wie kreativ diese Titel aussehen, wie schön sie illustriert sind und wie cool das Spielmaterial ausfällt. „Die Mäusebande“ beispielsweise sieht einfach putzig aus und verarbeitet ein für Kinder sehr spannendes Alltagsthema und baut es mit ins Spielgeschehen ein. „Cascadia Junior“ hingegen fällt mir ins Auge, weil das eigentliche Familienspiel immer mal wieder bei uns auf dem Tisch landet.



Nutzt also die Chance und schaut euch die ausgewählten Spiele an, denn hier dürften alle Geschmäcker etwas abbekommen. Als alter Siedler- und Strategiefreund steht für mich beispielsweise „Neuland“ ganz oben auf der Liste. Wie sieht es bei euch aus?