Hitster-Erweiterungen: Alle Varianten zum Musikquiz im Überblick

Zusätzlich zum Hitster-Originalspiel gibt es inzwischen sechs Erweiterungen, wobei die Spiele in keiner bestimmten Reihenfolge gespielt werden müssen. Wir stellen sie euch genauer vor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Spiel mit viel Variation

Das ursprüngliche Hitster-Original kam 2022 auf den Markt und bietet mit über 300 Liedern bereits einiges an Auswahl. 2023 folgte mit „Schlager Party“ die erste Erweiterung. Fünf weitere Hitster-Spiele kamen 2024 dazu und bieten mittlerweile sowohl mehr Variation in der Song-Auswahl als auch ein erweitertes Spiele-Konzept.

Anzeige

Die erste Hitster-Erweiterung: Schlagerparty

Hitster, Schlagerparty Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 13:49 Uhr

Die unterschiedlichen Hitster-Erweiterungen können durch das gleichbleibende Spielkonzept gemischt werden und in einem Spiel gespielt werden. So habt ihr im Spiel noch mehr Songs zur Auswahl, was allerdings auch die Schwierigkeit erhöht, weil ihr dann keine thematische Begrenzung mehr habt.

Mit der Schlager-Erweiterung bietet Hitster eine Option des Spiels mit deutlich anderer Musikrichtung, wobei Spielkonzept und Regelwerk gleich bleiben. Während das Original mit etwa 300 Songs aufwartet, die in den letzten 100 Jahren besonders beliebt waren, ist diese Erweiterung auf das Schlager-Genre ausgerichtet.

Anzeige

Auch hier erwartet die Spieler eine Auswahl von über 300 Songs. Die Titel reichen von „Das rote Pferd“ von Markus Becker, über „Ein bisschen Frieden“ von Nicole, bis hin zu „Ich bau dir ein Schloss“ von Jürgen Drews.

Hitster – Movies & TV Soundtracks Expansion Pack

Hitster, Film- & Serien-Soundtracks Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 13:25 Uhr

Mit Movies & TV Soundtracks kommen besonders Film- und Serienfans auf ihre Kosten. Die Erweiterung bietet knapp über 150 neue Titel an, die aus Soundtracks und bekannter Filmmusik bestehen. In der deutschen Version der Erweiterung kommen Titel wie „I See You“ von Leona Lewis aus dem „Avatar“-Universum, „Moon River“ von Audrey Hepburn aus „Frühstück bei Tiffany’s“ und „A Whole New World“ aus „Aladin“ vor.

Anzeige

Hitster – Summer Party

Hitster, Summer Party Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 15:31 Uhr

Mit Summer Party erhaltet ihr etwa 300 weitere Titel, die als Sommerhits in Deutschland berühmt geworden sind. Erraten müsst ihr Songs wie „Summer in the City“ von Joe Cocker, „Vayamos compañeros“ von Marques oder „Mambo No. 5“ von Lou Bega.

Ansonsten bleibt das Spielkonzept gleich. Allerdings bietet die Erweiterung unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, die ihr auswählen könnt und die sich gerade für etwas erfahrenere Hitster-Kenner anbieten.

Anzeige

Hitster – Guilty Pleasures

Hitster, Guilty Pleasures Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 13:49 Uhr

Die musikalischen guilty Pleasures der Deutschen sind in dieser Erweiterung versammelt. Rund 300 Titel, die zu den geheimen Favoriten des Landes gehören, reichen von „Wake Me Up Before You Go-Go“ von Wham, über „Uptown Girl“ von Billy Joel, bis hin zu „Made You Look“ von Meghan Trainor. Neben den neuen Titel zum Raten bietet die Version ebenfalls verschiedene Schwierigkeitsstufen, je nach Level der Spieler.

Anzeige

Hitster – Bingo

Hitster Bingo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 13:03 Uhr

Eine Ausnahme von den üblichen Spielregeln stellt die Bingo-Erweiterung dar. Hier gewinnt nicht der Spieler, der zuerst zehn Karten richtig in der Zeitleiste liegen hat. Stattdessen gewinnt derjenige, der zuerst „Bingo“ ruft und eine Reihe oder Spalte (wie beim Bingo) ausgefüllt hat. Dabei sind die vier Kategorien das Jahrzehnt, der Interpret, das genaue Erscheinungsjahr und sowie die zeitliche Einordnung in vor oder nach den 2000ern.

Die Erweiterung bietet über 200 neue Songs und verschiedene Schwierigkeitsstufen. Trotz des anderen Spielkonzepts, sind die einzelnen Titel-Karten mit anderen Hitster-Spielen kompatibel, wodurch die Songs durchaus in anderen Erweiterungen oder das Original integriert werden können. Mit dabei sind Songs wie „Smooth Operator“ von Sade, „An Tagen wie diesen“ von Fettes Brot und „Shivers“ von Ed Sheeran.

Hitster – Bayern 1 Expansion Pack

Hitster, Bayern 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 13:15 Uhr

Die bisher letzte Erweiterung von Hitster ist die Radio Version von Bayern 1. Sie bietet rund 150 neue Songs, die besonders im deutschen Radio beliebt sind. Die Erweiterung lässt sich nahtlos in die anderen Erweiterungen integrieren, hat keine eigenen neuen Regeln und bietet Song wie „Fairytale Gone Bad“ von Sunrise Avenue, „Sweet But Psycho“ von Ava Max und „Wake Me Up When September Ends“ von Green Day.

Hitster – Rock

Hitster, Rock Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 15:03 Uhr

Ab dem 15. Juli 2025 ist außerdem die Erweiterung rund ums Genre Rock verfügbar. Mit den kultigsten Rocksongs aus mehreren Jahrzehnten könnt ihr einen Nostalgie-Trip machen und beweisen, wie viele der Klassiker ihr kennt und dass ihr sie chronologisch richtig einordnen könnt. Begebt euch auf eine weitere musikalische Zeitreise!