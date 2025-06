Wenn ihr dieses Partyspiel noch nicht habt, solltet ihr es euch jetzt mit Rabatt holen

Ihr liebt Spiele und Musik gleichermaßen? Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen absoluten Partyspiel-Hit vergünstigt sichern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hitster: Ein Muss für jeden Party-Spieleabend

Partyspiele erfreuen sich großer Beliebtheit, denn könnt ihr euch einen spaßigen Brettspielabend ohne Tabu, Activity oder Nobody is Perfect vorstellen? Wenn ihr zusätzlich gerne Musik hört und euch gut mit den Hits unserer, aber auch vergangener Zeit auskennt, könnt ihr jetzt bei Amazon zuschlagen und euch Hitster mit 21 % Rabatt für einen Preis von 19,79 Euro sichern.

Anzeige

Für wen lohnt sich Hitster?

Für Musikfans! Wenn Musikhören ein tägliches Muss für euch ist und ihr euer Wissen auf die Probe stellen wollt, wird euch Hitster gut unterhalten – und ihr lernt bestimmt noch was dazu.

Wenn Musikhören ein tägliches Muss für euch ist und ihr euer Wissen auf die Probe stellen wollt, wird euch Hitster gut unterhalten – und ihr lernt bestimmt noch was dazu. Für Fans von Partyspielen : Hitster ist schnell erklärt und ihr könnt direkt mit dem Raten und Musikhören starten. Außerdem habt ihr so direkt Gesprächsthemen und lernt vielleicht noch etwas Neues über eure Mitspieler. Erwartet also kein tiefgründiges, kompliziertes Gesellschaftsspiel.

: Hitster ist schnell erklärt und ihr könnt direkt mit dem Raten und Musikhören starten. Außerdem habt ihr so direkt Gesprächsthemen und lernt vielleicht noch etwas Neues über eure Mitspieler. Erwartet also kein tiefgründiges, kompliziertes Gesellschaftsspiel. Kein Interesse an Musik? Wer wirklich nichts mit Musik anfangen kann und dann beim Raten immer daneben liegt, wird am Ende eher frustriert sein – außer ihr wollt schauen, ob Zufall und Glück auf eurer Seite sind.

Hitster Original: Party- und Kartenspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.06.2025 14:55 Uhr

Anzeige

Wie funktioniert Hitster genau?

Jeder Song ist in Form einer Karte mit einem QR-Code dargestellt, der euch zu Spotify führt. Ihr lasst als DJ den Song abspielen, während die anderen versuchen, zu erraten, wann das Lied erschienen ist. Karte für Karte erzeugt ihr jeweils euren eigenen Zeitstrahl. Bei insgesamt zehn richtigen Karten gewinnt ihr. Die genauen Regeln erklären wir euch in einem weiteren Artikel.

Dazu sei natürlich gesagt, dass mindestens einer von euch im besten Fall ein Smartphone samt Spotify dabeihat. Dadurch geht das Spiel noch schneller von der Hand und ihr könnt direkt loslegen. Zusätzlich gibt es eine offizielle Hitster-App, die im App Store sowie Google Play Store erhältlich ist.

Das Spielkonzept scheint zu überzeugen: Bei Amazon kommt Hitster auf eine Gesamtbewertung von 4,6 Sternen bei rund 2.500 Bewertungen. Es zählt beim Online-Händler zu den Bestsellern (in der Kategorie Deckkartenspiele steht es sogar auf Platz 1 – Stand März 2025).

Anzeige

Einzig die Song-Auswahl wird hin und wieder kritisiert, aber die könnt ihr erweitern (mehr dazu im nächsten Absatz). Auch im Ranking auf BoardGameGeek schneidet Hitster gut ab: In der Kategorie Partyspiel landet es auf Platz 20 (Stand März 2025).

Welche Varianten gibt es noch?

Neben dem eigentlichen Hauptspiel gibt es noch verschiedene Variationen. Jene stellen ein bestimmtes Thema oder Genre in den Fokus, die euch in der jeweiligen Spielversion erwarten: 2023 wurde das Originalspiel beispielsweise um eine Edition mit Schlagersongs erweitert. Alle Versionen findet ihr in unserer Übersicht.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.