Notebooksbilliger-Hotline: So erreicht ihr den PC-Händler am Telefon

Wenn ihr Probleme mit Bestellungen bei Notebooksbilliger habt, ist die Hotline da, um euch zu unterstützen. Wie ihr diese erreicht erfahrt ihr hier.

Notebooksbilliger ist ein seriöser Online-Händler, der sich auf den Verkauf von Elektronikprodukten, insbesondere Notebooks, spezialisiert hat. Mit einer umfangreichen Auswahl an hochwertigen Marken und Modellen ist das Unternehmen eine beliebte Anlaufstelle für Technikbegeisterte und professionelle Anwender. Bei Problemen stehen euch die Mitarbeiter der Hotline zur Verfügung. Wie ihr diese erreichen könnt und welche anderen Möglichkeiten es gibt, erklären wir euch hier.

In unserem Video erklären wir euch, wie ihr euren PC einfach aufrüsten könnt:

PCs einfach aufrüsten: So gehts Abonniere uns

auf YouTube

Das ist die Hotline-Rufnummer von Notebooksbilliger

Wenn es Probleme mit den Notebooks oder anderen Bestellungen von Notebooksbilliger gibt, stehen die Mitarbeiter euch Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung. Samstags habt ihr von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr Zeit eure Probleme zu schildern. Sonntags ist die Hotline leider nicht erreichbar. Über die folgende Nummer könnt ihr den Telefonservice von Notebooksbilliger erreichen: +49 (0)30 398 202 100.

Kann ich den Kundenservice auch schriftlich erreichen?

Falls ihr die Hotline nicht anrufen möchtet oder aus anderen Gründen lieber alternative Wege nutzen wollt, um den Kundenservice von Notebooksbilliger zu erreichen, steht euch auch die Option offen, per E-Mail-Kontakt aufzunehmen. Die Service-Abteilung von Notebooksbilliger ist jederzeit per E-Mail erreichbar, um eure Fragen, Anliegen oder Anfragen zu beantworten. Dafür könnt ihr eine E-Mail mit den Problemen, die ihr habt an service@notebooksbilliger.de schicken. Ihr könnt eure Nachricht detailliert verfassen und dabei alle relevanten Informationen zu eurem Anliegen mitteilen. Das erscheint vielen Menschen bequemer und ist oftmals die beliebteste Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.

Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, um den Kundenservice zu kontaktieren?

Des Weiteren gibt es auf der Website ein Kontaktformular. Dort müsst ihr nur euren Namen und eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Auch über Instagram, Twitter und Facebook könnt ihr Notebooksbilliger per Direktnachricht erreichen.