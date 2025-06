Ob Auto oder Fahrrad: Deshalb findet ihr Noppen an den Reifen

Neue Reifen sind behaart, doch viele wissen nicht, warum. Oftmals ist von Angstnoppen die Rede, denn die Gummi-Zipfel stoßen sich erst ab, wenn man sich in die Kurven legt. Welche Bedeutung haben die mysteriösen Gummi-Zipfel und wie entstehen sie?

Reifenbehaarung erklärt: Woher kommen die Gummi-Nippel an neuen Reifen?

Kein neuer Reifen ohne Nippel: Ihr findet die komischen Gummifäden beim Auto, Motorrad oder Fahrrad. Die Reifenbehaarung entsteht während der Produktion. Daher werden die kleinen Zipfel auch Spritznippel genannt, was aber ebenso in die Irre führt.

Die verschiedenen Reifenbauteile werden zwar mit Spitzmaschinen vorgefertigt. Die Spritznippel entstehen aber nicht im Spritzgussverfahren. Viel mehr sind die Gummifäden ein Nebenprodukt der Vulkanisierung. Damit im Gummi keine Luftblasen entstehen, sind in der Reifen-Backform kleine Bohrlöcher. In diese kleinen Bohrlöcher dringt die Gummimischung ebenfalls ein und dabei entsteht die Reifenbehaarung.

Noppen an den Reifen: Welchen Nutzen bringen Spritznippel?

Der Reifenbehaarung werden viele Funktionen angedichtet. Doch sie dienen weder als Hinweis auf den Verschleiß der Reifen, noch kommt ihnen eine aerodynamische oder geräuschdämmende Wirkung zu.

Radfahrer meinen häufig, die Gummi-Zipfel dienen der Wasserableitung oder verbessern die Traktion. Dem ist nicht so. Sie sind auch kein Abnutzungsmarker, dafür sind in die Lauffläche kleine Verschleißindikatoren integriert. Mehrschicht-Gummis zeigen den Verschleiß durch Farbwechsel an.

Eigentlich sind die Gummi-Nippel lediglich ein Nebenprodukt der Reifenherstellung und haben keinen wirklichen Nutzen. Für Reifenkäufer sind Haare auf den Reifen aber nicht komplett unwichtig, lässt sich daran doch erkennen, dass es sich wirklich um fabrikneue und noch unbenutzte Reifen handelt.

Haben die Gummi-Borsten Nachteile?

Vielleicht fragt ihr euch, ob die Gummi-Zipfel die Sicherheit des Reifens gefährden. Dem ist nicht so. Sie nehmen nur wenige Quadratmillimeter der Auflagefläche ein. Ihr müsst die Gummihärchen nicht entfernen. Stören sie euch optisch, könnt ihr sie abzupfen. Die Arbeit ist allerdings aufwendig und eigentlich unnötig, denn schon nach wenigen Kilometern sind die Gummi-Nippel von selbst verschwunden und der Reifen ist wieder clean.

