Zahlen und Buchstaben auf dem Autoreifen: Das bedeuten die Codes wirklich

Auf Autoreifen findet ihr unterschiedliche Zahlen und Buchstaben. Wir geben euch einen Überblick über die Bedeutung der Codes, denn nicht alle sind selbsterklärend.

Das bedeuten die Zahlen und Buchstaben auf den Autoreifen

Die wohl kryptischste Buchstaben-Zahlen-Kombination steckt hinter der Reifendimension. Sie beinhaltet nicht nur Zahlen und Buchstaben, sondern auch ein Sonderzeichen. Die Kombination kann beispielsweise 185/65 R15 88H lauten.

Diese Informationen stecken hinter den Angaben:



185 steht für die Reifenbreite . Sie wird in Millimetern angegeben.

. Sie wird in Millimetern angegeben. 65 steht für das Verhältnis von Höhe und Breite – also den Reifenquerschnitt .

. Das R drückt aus, dass es sich um einen Radialreifen handelt. Die Alternative dazu ist ein Diagonalreifen.

handelt. Die Alternative dazu ist ein Diagonalreifen. Bei der 15 handelt es sich um den Innendurchmesser des Reifens in Zoll.

des Reifens in Zoll. Die 88 ist der Tragfähigkeitsindex und gibt an, wie stark ein Reifen belastet werden darf.

und gibt an, wie stark ein Reifen belastet werden darf. Schließlich ist der Buchstabe H der Geschwindigkeitsindex. Er zeigt, bis zu welcher maximalen Geschwindigkeit ein Reifen zugelassen ist.

Darum sind Teile der DOT-Nummer wichtig

Daneben findet ihr die DOT-Nummer auf den Reifen. Sie besteht aus insgesamt bis zu vier unterschiedlichen Informationen. Sie beginnt mit dem Plantcode, welcher aus drei Zeichen besteht. Er gibt an, in welchem Werk der Reifen hergestellt wurde. Danach folgt der Sizecode, bei dem zwei Zeichen für die Reigengröße stehen. Der Typecode ist eine optionale Angabe, die ihr nicht zwangsläufig auf jedem Reifen findet. Er steht für den Hersteller eures Autoreifens. In der Regel könnt ihr den aber bereits über den Plantcode erfahren.

Für euch als Verbraucher ist das Herstellungsdatum aber die wichtigste Zahl. Sie ist mit vier Ziffern angegeben. Die ersten beiden stehen für die Produktionswoche, die letzten beiden für das Jahr. Mit dieser Information könnt ihr einschätzen, ob ein Reifen noch nutzbar ist oder ausgetauscht werden sollte. Es gibt zwar keine gesetzliche Verpflichtung, wann ihr eure Reifen tauschen müsst, doch Experten empfehlen, Reifen nach spätestens acht bis zehn Jahren zu wechseln.

