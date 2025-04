Nie wieder Felgen zerkratzen: der Bordstein-Trick für perfektes Einparken

Parallel zum Bordstein zu parken, erfordert Konzentration. Schließlich sollen die Felgen nicht zerkratzen. Wir zeigen euch einen Trick, der euch dabei hilft.

Warum ist das seitliche Einparken so schwierig?

Rückwärts in eine Parklücke zu fahren, fällt den meisten Autofahrern nicht besonders schwer. Oft bleibt genug Platz zum Rangieren und die beiden Außenspiegel helfen dabei, die Lücke zwischen zwei Hindernissen zu treffen. Anders sieht es häufig beim seitlichen Einparken aus. Dabei sind die Lücken häufig so klein, dass alles beim ersten Anlauf passen muss. Erschwerend kommt in diesem Fall des rechtzeitige Umlenken dazu. Kontakt zum Bordstein und zerkratzte Felgen sind keine Seltenheit.

Falsche Sicht erschwert das Einparken am Bordstein

Seitlich einzuparken ist also fast schon die Königsdisziplin des Autofahrens. Der Kontakt mit dem Bordstein bleibt manchmal nicht aus. Das liegt in erster Linie an der Einstellung der Außenspiegel. Sie sind meistens so positioniert, dass ihr während der Fahrt andere Autos, Motorräder und Fußgänger gut sehen könnt.

Deswegen sind die Spiegel selten so ausgerichtet, dass sie euch den Boden direkt neben eurem Fahrzeug zeigen. Aber genau das braucht ihr fürs Einparken, damit ihr nicht mit den Felgen an die Kante fahrt und diese zerkratzen.

Diese Spiegelposition braucht ihr zum Einparken

Dank der elektrischen Spiegelverstellung, die moderne Fahrzeuge heute haben, ist das Einstellen der Außenspiegel aber kein großes Problem. Um fürs Einparken gewappnet zu sein, solltet ihr den Außenspiegel an der Seite der Bordsteinkante

in Richtung des Fahrzeug bewegen, sodass ihr das Auto auf seiner vollen Länge im Spiegel einsehen könnt

bewegen, sodass ihr das Auto auf seiner vollen Länge im Spiegel einsehen könnt nach unten neigen, damit ihr den Boden und insbesondere die Bordsteinkante im Blick habt.

Moderne Autos stellen die Außenspiegel automatisch ein

Manche Fahrzeuge übernehmen für euch die Umstellung automatisch. Sie gehen automatisch in eine voreingestellte Position, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt. Spätestens, wenn ihr nach dem Ausparken eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht habt, werden die Spiegel wieder zurück in den Fahrmodus gestellt, bei dem ihr den Verkehr hinter euch im Blick habt.

