Om Nom kostenlose Games: Diese Gratis-Spiele lohnen sich

Ihr seid Fans der frechen Om Noms uns wünscht euch Spiele dazu? Wir zeigen euch, welche kostenlosen Games eure Zeit wert sind und wo ihr sie findet.

Die Om-Nom-Reihe rund um die kleinen und possierlichen Kerlchen ist bei Groß und Klein äußerst beliebt. Das liegt dabei nicht nur an dem umfangreichen Repertoire der Games, sondern auch an ihrer wunderschönen Grafik und einfachen Zugänglichkeit. Neben Endless Runner, findet ihr auch Geschicklichkeits- und Puzzlespiele – all das gibt es kostenlos auf Spielaffe.de. Wir stellen euch ein paar Titel vor.

Noch mehr Empfehlungen für kostenlosen Spielspaß findet ihr im Video.

8 Kostenlose Browsergames

Om Nom: Run

Bei diesem schönen 3D-Spiel steuert ihr euren Om Nom durch Nomville – doch aufgepasst, bei diesem Endless Runner müsst ihr einer Vielzahl von Hindernissen wie Bussen oder Kisten ausweichen. Unterwegs sammelt ihr dabei so viele Münzen und Süßigkeiten, wie nur möglich. Seid ihr bereit für die Herausforderungen in Om Nom: Run?

Om Nom: Bubbles

Om Nom: Bubbles ist der perfekte Bubble Shooter für unterwegs. Steuert euren kleinen Om Nom an der Blasenkanone und versucht dabei so viele Blasen wie möglich herunterfallen zu lassen. Doch Achtung: Die Blasen bewegen sich auf euch zu – ihr müsst also schnell sein.

Om Nom: Bounce

In Om Nom: Bounce steuert ihr den namensgebenden Om Nom. Bei diesem Geschicklichkeitsspiel müsst ihr eure Gegner mit Bällen abwerfen – diese dürfen euch dabei allerdings nicht erreichen. In jedem der Level gibt es auch noch diverse Power-ups, die euch Bonuspunkte bescheren oder durch die ihr mehr Bälle erhaltet. Steigt ein in diese kreative Mischung auf Brick Breaker und Space Invaders.

Om Nom: Connect Classic

Puzzlebegeisterte aufgepasst – Om Nom: Connect Classic ist genau euer Spiel. Helft den kleinen Om Noms wieder Ordnung ins Zimmer zu bringen. Hierzu verbindet ihr ähnlich wie bei Memory drei gleiche Figuren miteinander, wodurch diese sich auflösen und ihr Punkte erhaltet. Aber ihr müsst euch beeilen, denn die Zeit läuft gegen euch. Weiterhin gibt es Power-Ups, die gerne einmal gleich mehrere Felder abräumen – je schneller ihr seid, desto mehr Punkte gibt es.

Cut the Rope: Magic

Ihr tüftelt gerne und sucht stets neue Herausforderungen? Dann könnte Cut The Rope: Magic genau das passende Spiel sein. Euer Om Nom möchte Süßes haben, doch dieses hat sich leider in Seilen verfangen. Eure Aufgabe ist es, die Seile so zu schneiden, dass Om Nom die Süßigkeit bekommt. Um das Spiel noch etwas schwerer zu machen, sind in den Levels Sterne verteilt, die euer Punktekonto auffüllen. Also, worauf wartet ihr noch?

Diese Gaming-Klassiker sind ideal für etwas Spielspaß unterwegs.

Wer steckt hinter den Om-Nom-Browsergames?

Bei der Om-Nom-Spielreihe handelt es sich um Games, die größtenteils kostenlos und darüber hinaus auch plattformunabhängig laufen. Entwickelt werden die Spiele von ZeptoLab, einem in Barcelona ansässigen, russischen Entwickler. Das Publishing übernimmt wiederum Famobi.

Zur Finanzierung wird, wie bei vielen anderen kostenlosen Spielen auch, auf Werbeeinblendungen zurückgegriffen. Diese lassen sich stets am Ende einer Spielrunde finden und können nach Ablauf eines Counters übersprungen werden – der Spielfluss wird dadurch nicht stark beeinflusst.

