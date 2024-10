One Punch Man Staffel 3: Trailer gibt Vorgeschmack zur Fortsetzung der Anime-Serie

„One Punch Man“ begeistert Fans mit seinem verrückten Humor. Erste Einblicke in die lang ersehnte dritte Staffel bieten wir euch hier.



„One Punch Man“ dreht sich um den Protagonisten Saitama, der in einer Welt lebt, in der Superhelden allgegenwärtig sind. Anfangs ist er noch ziellos und ein Niemand, doch schnell nimmt er sich der Sache an, ein Superheld zu werden, was ihm nach einem harten Training gelingt.

Das Problem: Er ist viel zu stark, kann Gegner mit nur einem Schlag besiegen und langweilt sich deshalb. So macht er sich auf der Suche nach Kämpfen, die ihn hoffentlich gebührend herausfordern.

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr auf Crunchyroll streamen. Im Trailer findet ihr schonmal einen ersten Vorgeschmack auf die dritte Staffel von „One Punch Man“:

Wann kommt „One Punch Man“ Staffel 3?

Schon seit dem Start der Produktion des Animes in 2015 mussten sich Fans mit langen Wartezeiten zufriedengeben. Staffel 2 durften sie in 2019 erst Jahre nach dem Erscheinen der ersten Staffel genießen. Auch Staffel 3 von „One Punch Man“ testet ihre Geduld. Doch wann soll sie endlich erscheinen?

Tatsächlich gibt es gute Neuigkeiten, die im August 2022 auf Crunchyroll veröffentlicht wurden. Die Geschichte um Saitama wird fortgesetzt und befindet sich in Produktion. Nur steht leider noch kein genauer Termin fest. Lange wurde vermutet, dass die dritte Staffel des Kult-Animes 2024 kommt, mittlerweile scheint jedoch eine Premiere in 2025 wahrscheinlicher.

Dabei ist bisher auch nicht klar, ob sich der deutsche Release durch den Synchronisationsaufwand weiter verzögern wird. Vermutlich erscheint erst die japanische und internationale Version, bevor wir etwas später in den Genuss einer dritten Staffel auf Deutsch kommen.

Alternative zu „One Punch Man“

Ihr wollt euch das Warten auf Staffel 3 versüßen? Der Autor One, der „One Punch Man“ erschaffen hat, kann euch vielleicht auch mit der Geschichte „Mob Psycho 100“ begeistern.

Die handelt vom unauffälligen Mob, der über paranormale psychische Fähigkeiten verfügt. Diese geheim zu halten, erweist sich für den Schüler immer wieder als äußerst schwierig. Natürlich kommt auch der typische Humor, den ihr schon aus „One Punch Man“ kennt, nicht zu kurz.

Auf Netflix ist eine Live-Action-Adaption erhältlich, welche die Geschichte der ersten Anime-Staffel nacherzählt. Auf Crunchyroll könnt ihr bereits drei Staffeln der Anime-Serie verfolgen.

