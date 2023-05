Was bedeutet „PMO“ und wie wird die Abkürzung verwendet? Wir erklären euch die Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten des Begriffs.

PMO steht für „Project Management Office“, auf Deutsch also „Projektmanagement-Büro“. Ein PMO ist eine zentrale Einrichtung in Unternehmen, die das Projektmanagement koordiniert und unterstützt. Das PMO übernimmt dabei eine Art Schaltstellen-Funktion und unterstützt Projektmanager in der Planung, Durchführung und Steuerung von Projekten.

Was sind die Aufgaben und Funktionen von PMOs?

In Unternehmen mit einer Multiprojektlandschaft aus verschiedenen Bereichen, die meist Abhängigkeiten untereinander aufweisen, sind oft mehrere PMOs im Einsatz. Sie sind für die Projektmanagementmethoden und -prozesse in ihrem jeweiligen Bereich verantwortlich. Die Aufgaben und Funktionen von PMOs können daher je nach Unternehmen und Projekt variieren, aber im Allgemeinen umfassen sie die folgenden Aspekte:



Unterstützung bei der Definition von Projektzielen, -umfang und -budget



Entwicklung und Implementierung von Projektmanagement-Methoden und -Standards



Überwachung der Projektleistung und -fortschritte sowie Risikomanagement



Schulung und Coaching von Projektmanagern und Teammitgliedern



Berichterstattung an die Geschäftsleitung und andere Interessengruppen



Welche Arten von PMOs gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von PMOs, die sich in ihrer Rolle und ihrem Umfang unterscheiden. Zu den drei häufigsten Typen gehören:

Supportive PMOs:



Diese Art von PMO bietet hauptsächlich Beratung und Unterstützung, um sicherzustellen, dass Projekte nach den richtigen Methoden und Standards durchgeführt werden. Controlling PMOs:



Diese Art von PMO hat eine größere Kontrollfunktion und ist verantwortlich für die Überwachung der Projektleistung, Projektfortschritte und Risikomanagements. Directive PMOs:



Wann und warum ist eine Spezialisierung von PMOs sinnvoll?

Ein PMO kann beispielsweise auf eine bestimmte Branche spezialisiert sein, wie zum Beispiel die IT-Branche oder die Automobilindustrie. Dies kann sich auf die Art der Projekte auswirken, die das PMO unterstützt, sowie auf die spezifischen Fähigkeiten, die es benötigt, um in dieser Branche erfolgreich zu sein. Außerdem kann ein PMO auch auf bestimmte Arten von Projekten spezialisiert sein. Zum Beispiel kann ein PMO speziell für Agile- oder Scrum-Projekte ausgelegt sein oder für Großprojekte mit einem hohen Risikopotenzial. Die Spezialisierung des PMOs ermöglicht es, das Wissen und die Erfahrung des Teams auf eine bestimmte Nische zu konzentrieren und somit effektiver zu sein.

Ein Beispiel für ein spezialisiertes PMO ist das Projektmanagementbüro der NASA, das sich auf die Unterstützung von Raumfahrtprojekten spezialisiert hat. Das PMO der NASA koordiniert und überwacht Projekte von der Konzeption bis zur Fertigstellung und arbeitet eng mit anderen Abteilungen und Teams innerhalb der NASA zusammen.

Die Spezialisierung des PMOs kann dazu beitragen, das Verständnis für die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der Branche oder des Projekts zu vertiefen und somit sicherzustellen, dass das PMO eine qualitativ hochwertige Unterstützung bietet.

