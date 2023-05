„Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ waren nicht als die beliebtesten Spiele der Pokémon-Reihe bekannt, doch jetzt haben sie ein Event für ein bestimmtes Pokémon, was die Pokémon-Liebhaber vielleicht wieder fröhlicher stimmt. Wir zeigen euch, wann und wo ihr das neue Pokémon fangen könnt.

Das Geheimagenten-Pokémon kehrt zurück

Haltet die Pokébälle bereit: In der Region Paldea könnt ihr für kurze Zeit ein mächtiges Intelleon fangen. Das Titanen-Intelleon, welches vorher nicht in der dort anzutreffen war, feiert seinen Einzug in „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“. Neben dem Titanen-Zeichen, das nur in Event-Raids der Stufe 7 ergattert werden kann, erhält das Geheimagenten-Pokémon zusätzlich den Typ Eis-Tera. Packt also eure stärksten Pokémon ein, denn dieser Kampf wird eine Herausforderung! Vielleicht wird es ja auch euer neues Lieblings-Pokémon.

Zu diesen Zeitpunkten könnt ihr das Intelleon in Schwarzkristall-Tera-Raid-Kämpfen antreffen, bekämpfen und mit etwas Glück und Können auch fangen:

Freitag, 28. April 2023, um 00:00 UTC bis Sonntag, 30. April 2023, um 23:59 UTC

Freitag, 5. Mai 2023, um 00:00 Uhr UTC bis Sonntag, 7. Mai 2023, um 23:59 Uhr UTC



In unserem Video zeigen wir die schlimmsten und gleichzeitig schönsten Bugs und Glitches in „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“:

Das solltet ihr für das Intelleon-Event beachten

Intelleon kannst du nur unter bestimmten Voraussetzungen begegnen:

Zuallererst benötigt ihr eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, um an den online stattfindenden Tera-Raids teilzunehmen.

Nur wenn ihr die neusten Poké Portal News runtergeladen habt, könnt ihr Pokémon in Tera-Raid Battle-Events antreffen. Die Poké Portal News werden automatisch heruntergeladen, wenn eure Nintendo Switch mit dem Internet verbunden ist.

Ihr könnt die schwarzen Tera-Raid Kristalle nur finden, wenn ihr die Postgame-Events abgeschlossen habt. Wenn ihr mit anderen Trainern im Mehrspielermodus spielt, könnt ihr aber auch ohne Abschluss der Postgame-Events an den besonderen Tera-Raids teilnehmen.

Je Spielstand könnt ihr nur ein Titanen-Intelleon fangen.

Während des Events gibt es kein schillerndes Intelleon.

Neuigkeiten in „Pokémon UNITE“

Auch in „Pokémon UNITE“ gibt es Zuwachs: Seit dem 27. April könnt ihr mit Skelabra spielen. Mit seinem Doppeltyp Feuer und Geist deckt es viele Gameplay-Möglichkeiten ab. Für die ersten sieben Tagen nach Veröffentlichung kann Skelabra jedoch nur für 575 Aeos-Juwelen eintauschbar sein. Danach ist es auch für 12.000 Aeos-Münzen käuflich.

Ihr seid echte Pokémon-Experten? Dann testet jetzt euer Wissen in unserem Quiz:

Wie gut kennst du Pokémon? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.