Promi Big Brother 2024: Kandidaten, Start und Sendetermine

Promi Big Brother kommt auch im Herbst 2024 wieder. Los geht die neue Staffel im Oktober und kann auf Joyn abgerufen werden. Alle Infos dafür findet ihr hier.



Ihr könnt die 12. Staffel Promi Big Brother weiterhin täglich im Fernsehen verfolgen, während die Standardversion des Erfolgsformats vorrangig auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen war. Die Wartezeit für Fans verkürzt sich zunehmend, und die Namen der ersten drei Teilnehmer wurden bereits veröffentlicht.

Start und Sendetermine von Promi Big Brother 2024

Ab dem 7. Oktober 2024 könnt ihr die ausgewählten Prominenten beobachten, sobald die Containertüren sich öffnen. Schaltet ein und genießt die Show, präsentiert vom Moderationsduo Marlene Lufen und Jochen Schropp, täglich im Fernsehen oder via Stream.

Ein detaillierter Sendeplan steht noch aus, doch die Sendungen sind teilweise für 20:15 Uhr und teilweise für 22:15 Uhr angesetzt, ähnlich wie im vergangenen Jahr . Der Startschuss fällt am 7. Oktober und das große Finale findet am 21. Oktober statt. Die Teilnehmer erwarten also zwei Wochen mit spärlicher Verpflegung und gesteigerten Herausforderungen.

Nach der Hauptsendung bieten Melissa Khalaj und Jochen Bendel wie in den vorherigen Jahren eine analytische Nachbesprechung an, die als Promi Big Brother: Die Late Night Show auf Sat.1 ausgestrahlt wird .



. Für diejenigen unter euch, die keinen Moment verpassen wollen, steht der BB-24-Stunden-Livestream zur Verfügung, der mit einem Premium-Account zugänglich ist. Dieser Service kostet 6,99 Euro im Monat, allerdings könnt ihr ihn einmalig kostenlos testen.

Ob auch auf Twitch wieder Übertragungen stattfinden werden, bleibt ungewiss, doch weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Das sind die Teilnehmer der 12. Staffel

Es liegen bisher nicht viele Informationen zu den Teilnehmern der 12. Staffel von Promi Big Brother vor, was durchaus die Absicht von Sat.1 ist. Der Sender plant, die Kandidaten schrittweise vorzustellen. Während des Pressegesprächs zu PBB wurden zwar drei Namen enthüllt, es wurde ebenfalls angekündigt, dass es erneut eine Wildcard geben wird und ein Überraschungsgast vorgesehen ist, dessen Identität vermutlich erst am Tag des Einzugs preisgegeben wird. Mehr als zehn Personen sind im Rennen, wobei weitere Teilnehmer durchaus noch dazustoßen könnten. Zudem ist es nicht gänzlich auszuschließen, dass eine Person einziehen wird, die zuvor schon einmal an PBB teilgenommen hat. Der Sender strebt eine ideale Mischung aus Reality- und Nicht-Reality-Stars an. Es wird keine Sportler mehr geben, doch mindestens ein weiterer Reality-Star und mindestens ein weiterer Schauspieler sind definitiv mit von der Partie.

Mike Heiter (Reality-Star)

Max Kruse (Profi-Fußballer), Frau Dilara war im letzten Jahr im Container

Mimi Fiedler (Schauspielerin)

