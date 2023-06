Günstige Laptops, Spielekonsolen und Haushaltsgeräte – das und vieles mehr findet ihr beim Anbieter Proshop. Doch ist der Online-Shop seriös?

Wenn ihr im Internet nach günstigen Elektronikgeräten sucht, werdet ihr irgendwann auf Proshop stoßen. Häufig denken Menschen bei günstiger Elektronik zuerst an große Händler wie Media Markt, Conrad oder Amazon, der so etwas wie die Lösung für alle Shopping-Anliegen ist. Wenn es jedoch um neue oder weniger bekannte Anbieter geht, stellt sich schnell die Frage nach deren Seriosität. Wir klären, wie seriös Proshop ist.

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr jederzeit Fake-Shops erkennen könnt:

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit Proshop

Auf zwei der bekanntesten Bewertungsplattformen, Trustpilot und Trusted Shops, könnt ihr jede Menge Bewertungen zu Proshop einsehen. Auf Trustpilot sind es 357 Bewertungen, wovon 78 % Fünf-Sterne-Bewertungen sind. Nur 9 % haben einen einzigen Stern hinterlassen. Bei Trusted Shops sind es gar 83 % Fünf-Sterne-Bewertungen und nur noch 5 % Ein-Stern-Bewertungen. Mit 4,5 von 5 Sternen auf Trustpilot und 4,6 von 5 Sternen bei Trusted Shops, gehört Proshop zu den am besten bewerteten Shops überhaupt.

Lasst uns gemeinsam einen genaueren Blick auf die Fünf-Sterne-Bewertungen legen. Hier wird vor allem das günstige Angebot und die übersichtliche Gestaltung des Online-Shops gelobt. Auch mit der Ware dürften die meisten Käufer und Käuferinnen zufrieden sein. Wenn wir uns hingegen die Ein-Stern-Bewertungen ansehen, fällt gleich etwas auf, denn hier wird sich vor allem über die Lieferung beschwert. „DPD hat die Ware beschädigt“, „DPD ist nicht so meins. Die klingeln einmal und verschwinden sofort wieder“, „Lag nicht an Proshop, sondern an DPD“ sind nur einige der Aussagen. Im Grunde spricht das wieder für Proshop, wenn die wenigen negativen Bewertungen kaum etwas mit dem Shop selbst, sondern mit dem Lieferdienst zu tun haben.

Mit unseren Tipps schont ihr beim Online-Shopping euren Geldbeutel.

Ist Proshop seriös?

Ja, Proshop ist ein seriöser Anbieter, der durchaus mit den bekannten Händlern mithalten kann. Der Shop ist von Trusted Shops geprüft und zertifiziert. Geprüft werden unter anderem Datenschutz, Kosten und Zahlung, Lieferbedingungen, Retouren-Abwicklung und Kundenservice. Mit über 80.000 Waren im Sortiment, von HiFi-Produkten und Gartengeräten bis hin zu Grafikkarten, Drucker und Smartphones ist hier alles erhältlich. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf das aktuelle Angebot zu werfen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.