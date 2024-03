Readly 2 Monate gratis lesen (+5 € Amazon-Gutschein): So geht’s

Mit einem Readly-Abo bekommt ihr Zugang zu unzähligen Zeitungen und Zeitschriften im digitalen Format. Das Abonnement kostet normalerweise 11,99 Euro monatlich. Wer den Dienst noch nicht genutzt hat, kann Readly im ersten Monat für 0,99 Euro testen. Manchmal gibt es Sonderaktionen, bei denen man den Dienst aber sogar 2 oder 3 Monate gratis nach der ersten Anmeldung nutzen kann. So bekommt ihr derzeit 2 Monate Readly gratis und noch einen 5-Euro-Gutschein für Amazon dazu.

Aktuell gibt es wieder eine Aktion, bei der man Readly zwei Monate lang kostenlos nutzen kann. So könnt ihr euren Frühlingsurlaub entspannt in der Sonne verbringen und in über 7.000 Magazinen und Zeitschriften blättern.

Readly 2 Monate lang gratis nutzen: So geht es

Um auf die zwei Gratis-Monate beim digitalen Lesedienst zuzugreifen, steuert ihr diesen Link an (Stand: März 2024). Drückt dort den Button „Angebot sichern“ und legt euch einen neuen Account an. Es muss zwar eine Bezahlmethode angegeben werden, allerdings wird darauf erst zurückgegriffen, wenn das Readly-Abonnement nicht vor Ablauf der 2 Probemonate gekündigt wird. Beachtet, dass die Aktion jederzeit geändert oder beendet werden kann. Falls das Angebot nicht mehr verfügbar ist, kann man Readly im ersten Monat auch noch für 99 Cent testen.

Um den Amazon-Gutschein zu erhalten, nutzt ausschließlich den Link zu Freenet (Angebot hier ansehen). Den Gutschein gibt es, wenn der Vertrag nach 40 Tagen noch nicht gekündigt wurde. Bleibt eine Kündigung zum Ende des Testzeitraums aus, geht der Zugang automatisch in das kostenpflichtige Readly-Abo über. Der Preis für die Zeitschriften-Flatrate liegt bei 11,99 Euro im Monat. Weitere Angaben zur Aktion findet ihr auf der Anbieterseite.

Abgelaufen: Readly 3 Monate lang gratis für Lidl-Plus-Teilnehmer

Bis vor kurzem konnte man über die Lidl-Plus-App ganze 3 Gratis-Monate bei Readly erhalten. Die Aktion ist in der Lidl-App aber nicht mehr verfügbar. Man benötigt einen Code, den es dort im „Partner“-Bereich gab. Wer sich den Code noch gesichert hat, kann sich auch jetzt noch für die kostenlosen Monate bei Readly anmelden. Danach könnt ihr ganze 3 Monate uneingeschränkt auf das Readly-Abo zugreifen. Ihr meldet euch auf der Aktionsseite für den Testzugang an. Dafür benötigt ihr jedoch einen Code. Diesen erhaltet ihr über die Lidl-Plus-App. Ihr müsst also beim Treueprogramm von Lidl teilnehmen, um die Aktion in Anspruch zu nehmen. Die Anmeldung bei „Lidl Plus“ ist kostenlos und mit keinen Verpflichtungen verbunden. Die Aktion ist nur für Neukunden vorgesehen und lief im September 2022 aus. Habt ihr die Lidl-Plus-App, bekommt ihr so Readly 3 Monate lang gratis (nicht mehr aktiv):

Öffnet die Lidl-Plus-App auf dem Smartphone. Tippt rechts unten auf „Mehr“. Ruft ihr den Bereich „Partnervorteile“ auf. Scrollt etwas nach unten, bis ihr den Button „3 Monate Readly für nur 0,99 €“ seht. Einmal angetippt, seht ihr eine Übersicht zu der Aktion. Lest euch die Bedingungen durch. Tippt dann auf den blauen Button mit der Aufschrift „Angebot einlösen“. Ihr seht jetzt euren individuellen Code für die Readly-Anmeldung. Kopiert den Code in die Zwischenablage. Öffnet dann die Aktionsseite bei Readly. Fügt den Code in die dafür vorgesehene Stelle ein. Tippt auf „3 Monate für 0,99 €“ und folgt den weiteren Anweisungen, um die Anmeldung durchzuführen.

Das taugt Readly:

Readly gratis nutzen

Nach Ablauf des Gratis-Zeitraums geht Readly automatisch in das kostenpflichtige Abonnement zum Preis von 11,99 Euro monatlich über. Falls ihr nicht weiterlesen wollt, solltet ihr den Zugang bei Readly rechtzeitig kündigen. Darum solltet ihr Zeitschriften bei Readly und nicht im Supermarkt lesen (Video):

