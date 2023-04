Bei Readly kann man Tausende von Zeitungen und Zeitschriften per App lesen. Die Inhalte werden aus dem Internet heruntergeladen. Falls man unterwegs lesen möchte und keine Internetverbindung hat oder ein Datenvolumen schonen will, kann man vorab die Zeitungen bei Readly per Download speichern.

Readly Facts

Das Lesen und Herunterladen von Readly-Inhalten ist nur mit einem gültigen Abonnement möglich. Ohne Abo gibt es keinen Zugang zu den Zeitschriften.

Zeitschriften bei Readly herunterladen

Die Magazine lassen sich nicht als PDF speichern, sondern sind nur über die App verfügbar. Man kann die Zeitschriften nach dem Download also nicht exportieren und auf einem anderen Gerät ohne Readly-Abo lesen. So funktioniert der Download:

Startet Readly mit einem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist. Öffnet das Magazin oder die Zeitung eurer Wahl. Der Download wird nach dem Öffnen automatisch ausgeführt. Es muss also kein zusätzlicher Download-Button betätigt werden. Man erkennt heruntergeladene Inhalte am grünen Pfeilsymbol in der Zeitschriftenübersicht.

Readly offline lesen: Download der Magazine & Zeitschriften

Wollt ihr die heruntergeladenen Inhalte später offline lesen, geht so vor:

Öffnet die Readly-App. Eine Internetverbindung benötigt euer Gerät nicht. Steuert den Abschnitt „Meine Inhalte“ an. Hier findet ihr das Menü „Downloads“. Ruft die Zeitschrift auf, um sie zu lesen.

Mit diesen Handy-Apps kannst du Geld sparen Abonniere uns

auf YouTube

Readly-Download bei Windows?

Die Download-Funktion gibt es nur in der Readly-App auf Android-Smartphones und Tablets, nicht in der Browser-Version. Man kann die Readly-Magazine also nicht so einfach an einem Windows-PC herunterladen und ohne Internetverbindung lesen. Wollt ihr die Zeitschriften auf Reisen auf dem Laptop ohne Datenverbindung öffnen, könnt ihr die Android-Version der Readly-App installieren. Dabei hilft euch ein Emulator wie Bluestacks. Über die App-Emulation könnt ihr auf die Funktionen der Smartphone-App zugreifen und somit Zeitschriften für den Offline-Modus speichern. An anderer Stelle erklären wir, wie Android-Emulatoren funktionieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.