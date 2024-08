Reality Queens 2024: Sie ist die Gewinnerin des Finales

In dem Format Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel mussten sich zwölf Reality-Stars neuen Herausforderungen stellen.

Seit dem 6. Juni 2024 hat das deutsche Reality-TV eine neue Attraktion: In Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel erkundeten zwölf führende Damen des Genres die Wildnis Surinames in Südamerika. Das exklusiv auf RTL+ gezeigte Programm teilte die Teilnehmerinnen gleich nach ihrer Ankunft in die Teams Green Geckos und Pink Piranhas. Sie wetteiferten nicht nur um einen Platz im Looser-Camp oder Luxus-Camp, sondern stritten auch in diversen Herausforderungen um eine Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Am Ende wurde jedoch nur eine der Damen zur Reality Queen 2024 gekrönt.

Das ist die Reality Queen 2024

Theresia Fischer sicherte sich in einer fesselnden Finalrunde von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel den Titel der Reality Queen 2024. Als Mitglied des Teams Pink Piranhas setzte sie sich gegen ihre elf Konkurrentinnen durch. Außerdem gewann sie einen Jackpot, der kurz vor dem Ende der Sendung von Moderator Filip Pavlović um 10.000 Euro auf 45.000 Euro erhöht wurde. Zur Feier ihres Sieges erhielt sie eine kleine goldene Tapir-Trophäe sowie eine Schlangenkette aus Gold, mit denen die strahlende Siegerin ausgezeichnet wurde.

Das passierte in der finalen Folge

Im Dschungel von Redi Doti beginnt der finale Tag für die sechs übriggebliebenen Prominenten, während der nächste Auszug bevorsteht. Theresia gesteht Jasmin, dass sie Joelina als das schwächste Mitglied des Teams betrachtet, wobei Patricia zwar sportlich nicht ganz auf der Höhe, aber immerhin aufmerksam sei. Vanessa teilt Joelina mit, dass sie eine schlechte Nacht hatte, dennoch ist ihr Siegeswille ungebrochen. Joelina selbst fühlt sich widerstandsfähiger und gut gelaunt, obwohl ihr das Zusammenleben mit den anderen Frauen schwerer fällt als ein Bootcamp. Vanessa ist bereit, jedem außer Sandra den Erfolg zu gönnen, die sie als einfach unangenehmen Menschen empfindet. Patricia zeigt sich kämpferisch und entschlossen, die Harmonie vor dem Finale zu ignorieren und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sandra bekräftigt erneut, keine Verbindung zu Vanessa aufbauen zu können und auch mit Joelina von Anfang an Schwierigkeiten gehabt zu haben.

Filip sorgt im Luxus-Camp der Amazonen für eine Überraschung, indem er zwei Flaschen Sekt mitbringt. Nachdem die Gruppe angestoßen hat, präsentiert er allerdings eine weniger erfreuliche Neuigkeit: der nächste Auszug steht an. Zwei der Teilnehmerinnen müssen das Camp verlassen, wobei jede von ihnen aus ihrem eigenen Team gewählt wird. Die Entscheidung fällt auf Joelina und Vanessa, die jeweils zwei Stimmen erhalten. Besonders enttäuscht reagiert Vanessa, die von Patricia nominiert wurde und daher mit den Tränen kämpft. Auch die Stimme von Jasmin gegen Joelina führt zu weiteren Diskussionen. Jasmin erklärt, sie wolle im Finale gegen jemanden antreten, der ernsthaftes Interesse zeigt. Sie kritisiert Joelinas Verständnis von einer Reality Queen; weder Queen noch real würden auf sie zutreffen, was Joelina verärgert und sie dazu bringt, ein oft zitiertes Sprichwort ihrer Mutter Danni zu verwenden, das besagt, dass niemand sie wirklich privat kenne.

Die vier Finalistinnen Jasmin, Sandra, Patricia und Theresia setzen ihre Reise mit einer Bootsfahrt in die Hauptstadt Surinames, Paramaribo, fort. Während der Fahrt reflektieren sie ihre Erlebnisse im Dschungel und stellen fest, dass die Herausforderungen letztendlich doch nicht so gravierend waren. Bei ihrer Ankunft in der Stadt betreten die Teilnehmerinnen erstmals wieder asphaltierten Untergrund und müssen sich allmählich wieder an das urbane Leben mit all seinen Menschen und Fahrzeugen gewöhnen. In einem städtischen Palmengarten werden sie von Filip begrüßt und von einer lokalen Musikkapelle überrascht, die sie beim anstehenden Spiel Music-Queen unterstützt. Die Aufgabe der Damen besteht darin, Lieder zu identifizieren, die von der surinamischen Musikkapelle gespielt werden, und bei richtiger Erkennung einen Buzzer zu betätigen. Wer zweimal in Folge korrekt antwortet, erreicht das Finale. Patricia erkennt schnell die Lieder Dancing Queen von Abba und Barbie Girl von Aqua, während Theresia die Titel Atemlos von Helene Fischer und Bella Ciao korrekt zuordnet und beide damit ins Finale einziehen. Für Jasmin und Sandra endet hier das Abenteuer.

In der spannenden Stadtrallye von Paramaribo führte das finale Duell zwischen Theresia und Patricia zu einer herausfordernden Suche. Ausgestattet mit einem Stadtplan und einem Rucksack leitete Filip die beiden Kontrahentinnen zum Maroon Market. Dort sollten sie an einem Obststand mit Moskitofrüchten nach einem versteckten Hinweis suchen. Obwohl Patricia zunächst führte, erreichten beide fast gleichzeitig den Obststand, wo Theresia schneller den entscheidenden Hinweis fand und sich damit zu Fort Zeelandia aufmachte. Dort angekommen, musste sie eine Aufgabe bewältigen, bei der sechs Tiere nach ihrem Giftigkeitsgrad sortiert werden sollten. Theresia löste das Rätsel, noch bevor Patricia eintraf, und setzte ihre Suche fort, indem sie nach dem Pink Piranhas-Teambus Ausschau hielt. Kurz darauf fand auch Patricia den Green Geckos-Shuttle und machte verlorene Zeit gut. Am Bootsanleger kam Patricia der führenden Theresia gefährlich nahe. Ein kleiner Wegweiser wies ihnen den Weg zum finalen Ziel, an dem Theresia als Erste und mit beachtlichem Tempo ankam. Patricia, die körperlich stark gefordert war, erreichte zwar als Zweite das Ziel, war enttäuscht, jedoch gratulierte sie Theresia herzlich zum Sieg als Reality Queen.

Nach dem aufregenden Finale wartet bereits nächste Woche die große Wiedersehensshow der Reality Queens 2024 auf euch. Ein kleiner Spoiler nach der letzten und neunten Folge deutet darauf hin, dass es dabei ordentlich zur Sache gehen wird.

Diese Promis haben teilgenommen

