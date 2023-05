Wer ein Samsung Galaxy S23 kaufen, aber nicht den vollen Preis zahlen will, findet das Gerät auch refurbished. Ob sich die Ersparnis lohnt, erfahrt ihr hier.

Mit dem Galaxy S23 hat Samsung auch in diesem Jahr wieder ein klasse High-End-Smartphone auf den Markt gebracht. Doch die moderne Technik hat ihren Preis, den sich längst nicht jeder Interessent leisten kann. Wer das Gerät dennoch erwerben und dabei ein paar Euro sparen will, kann das Samsung Galaxy S23 auch refurbished, also gebraucht und generalüberholt, kaufen. Wir zeigen euch, wo das geht und ob es sich tatsächlich lohnt.

Egal ob ihr das Samsung Galaxy S23 gebraucht oder neu kauft, es ist und bleibt das gleiche Smartphone. Welche Vorzüge das Gerät hat, erfahrt ihr im Video.

Deshalb lohnt es sich, das Samsung Galaxy S23 gebraucht zu kaufen

Natürlich ist es immer wieder ein aufregendes Erlebnis, wenn ihr ein brandneues Smartphone auspacken dürft. Die Gewissheit, dass das Gerät direkt aus der Produktion zu euch kommt und noch keinerlei Gebrauchsspuren aufweist, verleitet viele Menschen dazu, zur Neuware zu greifen.

Doch das ist oftmals gar nicht nötig. Denn auch ganz frisch auf den Markt entlassene Smartphones wie das Samsung Galaxy S23 lassen sich oft schon frühzeitig refurbished kaufen und stehen einem Neugerät in nichts nach. Häufig handelt es sich dabei lediglich um zurückgeschickte Ware, die andere Käufer nur ausgepackt, aber kaum benutzt haben.

Vor dem Verkauf prüft ein Fachmann die Geräte und weist erkennbare Mängel üblicherweise aus. Somit wisst ihr schon vor dem Kauf, was euch erwartet. Und wer sein Handy ohnehin ständig in einer Hülle trägt, dürfte sich beispielsweise an einem kleinen Kratzer auf der Rückseite kaum stören. Insbesondere dann, wenn sich dadurch der Kaufpreis um satte 50 bis 100 Euro verringert.

Obendrein erhaltet ihr auch auf generalüberholte Geräte üblicherweise eine Gewährleistung von mindestens zwölf Monaten. Folglich könnt ihr euer gebraucht gekauftes Samsung Galaxy S23 ebenfalls reklamieren, sofern dieses tatsächlich Mängel aufweist, die über die Angaben des jeweiligen Händlers hinausgehen.

Hier könnt ihr das Samsung Galaxy S23 refurbished kaufen

Zu den bekanntesten Plattformen, auf denen sich gebrauchte Geräte unkompliziert erwerben lassen, gehören beispielsweise eBay oder ReBuy.

Aber auch Amazon ist eine gute Anlaufstelle, um das Samsung Galaxy S23 gebraucht zu kaufen. Dort findet ihr auf der Produktseite immer einen Link zu den Angeboten anderer Verkäufer. Neben dem Preis und Versandinformationen seht ihr da ebenso eine Zustandsbeschreibung des jeweiligen Gerätes.

