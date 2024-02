Samsung Galaxy S24 im Preisverfall: Neues Handy bereits viel günstiger zu haben

Samsung hat das Galaxy S24 zwar gerade erst auf den Markt gebracht, doch der Preis des Smartphones ist in wenigen Wochen bereits massiv gesunken. Ihr könnt das Handy teilweise schon für 200 Euro weniger bekommen, wodurch der Kauf deutlich attraktiver wird. Dazu müsst ihr aber einen kleinen Kompromiss eingehen.

Samsung Galaxy S24 im Preisverfall

Das Samsung Galaxy S24 kam Ende Januar 2024 zum Preis von 899 auf den Markt. Das ist im Vergleich zum Vorgänger zwar schon 50 Euro weniger, doch der Preis ist nach nur wenigen Wochen noch einmal stark gefallen. Zu verdanken habt ihr das den Resellern. Diese verkaufen das Galaxy S24 schon für 699 Euro (bei eBay anschauen), wenn ihr den Code TECHNIK24 nutzt. Es handelt sich um brandneue Smartphones, die oft mit Handyvertrag gekauft und direkt wieder an Reseller verkauft wurden, um nur den Vertrag zu nutzen.

Samsung Galaxy S24 128 (Reseller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.02.2024 15:11 Uhr

Etwas bekannter sind bei euch sicher asgoodasnew oder buyZOXS. Auch diese Händler verkaufen neue Galaxy-S24-Smartphones schon für um die 750 Euro (bei asgoodasnew anschauen) und teilweise sogar etwas weniger (bei buyZOXS anschauen). Alle oben genannten Angebote sind differenzbesteuert. Die Handys können also nicht mehr bei der Steuer geltend gemacht werden. Für Privatpersonen spielt das keine große Rolle.

Große Händler wie Amazon oder MediaMarkt verlangen noch den ursprünglichen Preis:

Samsung Galaxy S24 (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.02.2024 14:22 Uhr

Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy S24?

Das Samsung Galaxy S24 wurde technisch ordentlich aufgefrischt, sieht gut aus, fühlt sich hochwertig an und bietet einige spannende KI-Funktionen, die sonst kein anderes Smartphone besitzt. Es zeichnet sich besonders durch seine kompakte Bauform aus. Das Handy passt also ohne Probleme in die Hosentasche und trägt nicht zu sehr auf. Die Kamera macht solide Bilder und die Akkulaufzeit stimmt. Mehr zum Smartphone könnt ihr dem obigen Video entnehmen.

Wollt ihr keine Kompromisse eingehen, dann könnte das Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) etwas für euch sein:

