Samsung kann sich freuen: Neue Smartphone-Strategie geht auf

Samsung hat auf dem Smartphone-Markt in letzter Zeit massiv einbüßen müssen. Davon hat in erster Linie Apple mit den iPhones profitiert. Für Samsung muss das auf lange Sicht aber nicht zum Problem werden, denn aktuelle Zahlen zeigen, dass sich der Absatz im lukrativsten Segment steigert. Im Endeffekt könnte die neue Smartphone-Strategie mit Fokus auf High-End-Smartphones der richtige Weg sein.

Samsung verkauft wieder mehr High-End-Smartphones

Idealerweise würde Samsung weiterhin sehr viele Einsteiger-, Mittelklasse- und High-End-Smartphones verkaufen und so den Markt wie in den letzten Jahren dominieren. Doch die Zeiten ändern sich und die Konkurrenz aus China, aber auch den USA in Form des iPhones, wird immer stärker. Apple hat zuletzt die meisten Smartphones in Europa, China und der Welt verkauft. Samsung wurde damit abgelöst. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Samsung weniger Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte verkauft. Dafür soll sich der Absatz von den profitablen High-End-Smartphones erhöht haben.

Laut SamMobile konnte Samsung in 2023 insgesamt 31,11 Millionen Galaxy-S23-Smartphones verkaufen. Im Vergleich dazu konnte das Unternehmen im Jahr zuvor nur 24,99 Millionen Galaxy-S22-Modelle absetzen. Allein 14,34 Millionen Stück davon waren Galaxy S23 Ultra – also die beste und teuerste Option. Dafür hat Samsung weniger Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte verkauft, mit denen aber auch deutlich weniger Geld verdient wird.

Der positive Trend dürfte bei den neuen Galaxy-S24-Smartphones weiter anhalten. Schon kurze Zeit nach dem Marktstart hat sich gezeigt, dass Samsung die guten Zahlen der Galaxy-S23-Smartphones in vielen Märkten übertrumpft. Auch dabei sollen sehr viele Kundinnen und Kunden zum Galaxy S24 Ultra (Test) gegriffen haben und die anderen beiden Modelle deutlich übertreffen.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Samsung will mehr Ultra-Smartphones bauen

Für Samsung lohnt sich das Geschäft mit den Ultra-Handys und deswegen gibt es auch Gerüchte, dass das Galaxy Z Fold 6 ebenfalls in einer noch besseren und teureren Version erscheint. Gut möglich, dass uns in Zukunft noch weitere Ultra-Modelle erwarten. Bei Smartwatches könnte ich mir das sehr gut vorstellen.

