Saturn hat gerade einen großen OLED-Fernseher von Philips zum absoluten Bestpreis im Angebot. Neben 4-seitigem Ambilight ist der TV bestens ausgestattet und dank HDMI 2.1 auch für Gamer interessant.

Saturn: OLED-Fernseher von Philips historisch günstig

Ihr seid auf der Suche nach einem großen Fernseher, wartet aber noch auf das richtige Angebot? Dann solltet ihr aktuell bei Saturn vorbeischauen. Dort gibt einen 65 Zoll OLED-Fernseher von Phillips mit 4-seitigem Ambilight zum absoluten Bestpreis von 1.499 Euro (Angebot bei Saturn ansehen). Es kommen noch 29,90 Euro Versandkosten dazu. Günstiger war der Premium-TV mit HDMI 2.1 noch nie zu haben, andere Händler verlangen derzeit rund 700 Euro mehr.

Philips 65OLED856/12 (65 Zoll) Statt 3.349 Euro UVP: 65-Zoll-Riese von Philips mit 4K-Auflösung, 4-seitigem Ambilight, 100 Hz & HDMI 2.1 so günstig wie nie zuvor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2022 12:34 Uhr

Philips OLED 856: 65-Zoll-TV mit 4-seitigem Ambilight

Der 164 cm in der Diagonale messende Fernseher von Philips verfügt über ein OLED-Display mit 4K-Auflösung und einer nativen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, einen Quad-Core-Prozessor und unterstützt den Alexa-Sprachassistenten von Amazon. Außerdem verfügt er über 4-seitiges Ambilight, welches die Farben auf dem Bildschirm in Echtzeit an die Umgebung projiziert – für atmosphärisches Fernsehgucken. Durch HDMI 2.1-Anschlüsse ist der OLED-Fernseher allerdings auch für Gamer interessant, da Spielen in nativem 4K mit bis zu 120 fps möglich ist.

Philips OLED-TV: Ausstattung im Detail

Modellbezeichnung: Philips 65OLED856/12

Displaydiagonale: 65 Zoll / 164 cm

Auflösung: 3.840 × 2.160 (4K/UHD)

Panel-Typ: OLED

Bildwiederholrate: 100/120 Hz

HDR: Ja, Dolby Vision, HDR10+, HLG

Betriebssystem: Android 10

Prozessor: Quad Core

Anschlüsse: 4× HDMI (davon 2× HDMI 2.1), 3× USB, Digitaler Audioausgang (optisch), Kopfhörer-Ausgang, Satellitenanchluss, Lan, CI+

Sonstiges: 4-seitiges-Ambilight

Was OLED kann und ob es das Richtige für euch ist, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts

auf YouTube

