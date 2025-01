Sebastian Fitzek – Filme und Serien: Die Thriller im Überblick

Die Werke des Thriller-Meisters Sebastian Fitzek gibt es nicht nur als Bücher. Welche verfilmt wurden und wo ihr die Filme findet, erfahrt ihr bei uns.

Als Sebastian Fitzek im Jahr 2000 die ersten Worte seines Romans „Die Therapie“ schrieb, konnte er von seinem heutigen Erfolg wohl nur träumen. Seither hat der Autor über 30 Bücher verfasst und platzierte sich mit seinen 23 Thrillern immer wieder in den Bestsellerlisten. Sechs Jahre nach seinem ersten Debüt-Erfolg wurde zum ersten Mal ein Werk des Berliner Autors verfilmt und damit wurde der Grundstein für bisher sechs Filme und eine Serienadaption gelegt. Wir stellen sie euch kurz vor.

„Das Kind“ (2012)

Die erste Verfilmung eines Werkes von Fitzek erschien im Oktober 2012 in den deutschen Kinos und ist aktuell zum Kauf auf Prime Video oder im Zusatz-Abo verfügbar. „Das Kind“ handelt von Robert Stern (gespielt von Eric Roberts), einem Anwalt, der auf einen todkranken Jungen trifft, der überzeugt davon ist, früher ein Serienmörder gewesen zu sein. Obwohl er dem Jungen zunächst nicht glaubt, findet Stern bald eine Leiche an dem Tatort, den der Junge ihm beschrieben hatte. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, um den Zuschauern Angst und Schrecken einzujagen, beginnt die Polizei im Verlauf der Handlung, Stern selbst zu verdächtigen.

Robert Stern inmitten der Ermittlungen. (© Drei-Freunde)

„Amokspiel“ (2018)

Nachdem die Psychologin Ira Samin (Franziska Weisz) den Entschluss gefasst hat, Selbstmord zu begehen, gerät sie in eine Geiselnahme in einem Radiosender. Der von Kai Schumann gespielte Geiselnehmer tätigt im Verlauf der Sendung Anrufe und wartet darauf, dass sich seine Gesprächspartner mit einer Parole melden. Tun sie dies nicht, tötet er eine Geisel. Live im Radio beginnt die Psychologin nun zu verhandeln und kämpft um das Überleben der Geiseln, bevor das Telefon aufhört zu klingeln. „Amokspiel“ findet ihr aktuell zum Stream im Abo auf Joyn+.

„Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See“ (2018)

Jedes Jahr verschwinden im Schnitt 23 Menschen von Kreuzfahrtschiffen und genau das wird in „Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See“ thematisiert. Fünf Jahre nachdem die Frau und das gemeinsame Kind des Polizeipsychologen Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz) spurlos verschwanden, wird er zu einem Einsatz auf hohe See gerufen. Obwohl er Schiffen seit dem Verlust seiner Familie fern blieb, sagt er sofort zu, als er erfährt, dass der Einsatz persönlicher ist als zunächst vermutet: Auf dem Schiff wurde ein kleines Mädchen entdeckt, das den Teddybären seines Sohnes in ihren Händen hielt. Spannung auf hoher See findet ihr im Stream auf RTL+.

Polizeipsychologe Martin Schwartz an Bord des Kreuzfahrtschiffes. (© RTL, MG RTL D / Wolfgang Ennenbach)

„Das Joshua-Profil“ (2018)

Basierend auf dem gleichnamigen Roman erzählt „Das Joshua-Profil“ von der Verfolgung des erfolgreichen Schriftstellers Max Rohde (Torben Liebrecht). Nach Veröffentlichung seines neusten Thrillers „Die Blutschule“ (veröffentlicht von Sebastian Fitzek als Max Rohde), landet er persönlich in einem Chaos aus Verschwörungen und Verbrechen. Er soll in den nächsten Tagen eine entsetzliche Gewalttat begehen, von der er allerdings selbst noch nichts weiß. Die RTL-Verfilmung des Meisterwerks findet ihr im Stream auf RTL+.

Schriftsteller Max versucht dem Joshua-Profil zu entkommen. (© MG RTL D / Boris Laewen)

Achtung: Besonders diese Verfilmung weicht stark von Fitzeks Grundlage ab. Wir empfehlen daher zusätzlich das Lesen des Originals.

„Abgeschnitten“ (2018)

Mit „Abgeschnitten“ schaffte es Fitzek zum zweiten Mal auf die Kinoleinwände. Der Film mit Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger und Fahri Yardim erstaunt nicht nur mit großartiger Besetzung, auch seine Handlung kann sich wirklich sehen lassen. Der Rechtsmediziner Paul findet in einer Leiche auf seinem Obduktionstisch die Handynummer seiner Tochter und bemerkt so, dass diese entführt wurde. Durch Anrufe von der Insel Helgoland, die durch einen Sturm vom Festland abgeschnitten ist, entdeckt er weitere Leichen mit Hinweisen und obduziert diese mithilfe der Comiczeichnerin Linda (Jasna Fritzi Bauer). Kann er seine Tochter retten? Das erfahrt ihr im Stream auf Netflix und mit dem Kauf auf Prime Video.

Schafft es Rechtsmediziner Paul Herzfeld seine Tochter zu retten? (© Warner Bros.)

„Die Therapie“ (2023)

Dieser packende Psycho-Thriller von 2006 wurde erstmals als Serie adaptiert und erschien als Amazon Original beim Streamingdienst. In sechs Episoden begleiten wir Viktor Larenz (Stephan Kampwirth) auf seiner Reise in die Vergangenheit. Seit seine 13-jährige Tochter Josy (Helena Zengel) auf unerklärliche Weise verschwindet, lebt der einstige Psychiater isoliert von der Außenwelt. Doch dann steht zwei Jahre später eine mysteriöse Frau (Emma Bading) vor seiner Tür und zwingt ihn, sich mit dem Verschwinden seiner Tochter auseinanderzusetzen. „Die Therapie“ findet ihr im Abo auf Amazon Prime.

Kann Viktor Larenz (Stephan Kampwirth) das Verschwinden seiner Tochter aufklären? (© Britta Krehl/Amazon Studios)

„Der Heimweg“ (2025)

Die neuste Fitzeks-Verfilmung „Der Heimweg“ ist ebenfalls ein Amazon Original. In diesem Film hat es ein berüchtigter Frauenmörder auf die junge Mutter Klara (Luise Heyer) abgesehen und stellt sie vor eine grausame Wahl: Entweder sie tötet ihren Ehemann (Friedrich Mücke), oder sie selbst wird noch in der selben Nacht ermordet. Klara wendet sich in ihrer Verzweiflung an Jules (Sabin Tambrea), der bei einem telefonischen Sicherheitsdienst für Frauen auf dem Heimweg arbeitet. Der Fremde am Telefon ist ihre letzte Hoffnung, doch gibt es wirklich einen Ausweg? Das erfahrt ihr ab dem 16. Januar 2025 auf Amazon Prime.

Kann Klara (Luise Heyer) sich selbst und ihren Mann retten? (© Amazon Prime Video)

