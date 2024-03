Spider-Man 2: Erste Infos zu Story-Erweiterung angedeutet

Spider-Man wirft seine Netze aus und schießt ein neues Update auf die Playstation. Doch neben den offiziellen Neuheiten gibt es noch mehr News zu entdecken.



Marvel’s Spider-Man 2 Facts

Auf der Konsole feiert Marvels Spider-Man 2 seit seinem Release im Oktober 2023 einen wahren Siegeszug. Positive Rezensionen und begeisterte Gamer hinterließ die Fortsetzung des 2018er-Hits, die noch mehr Action bietet. Zusammen mit Miles Morales schwingt sich Peter Parker durch ein grafisch einwandfreies New York und sieht sich mit einer umfangreichen Hauptstory sowie zahlreichen Nebenquests herausgefordert.

Viel Arbeit für passionierte Gamer, die demnächst weiteren Nachschub erwarten dürften: Ein mögliches Story-DLC befindet sich offensichtlich in der Entwicklung und könnte noch 2024 veröffentlicht werden. Von offizieller Seite kam dieses Gerücht nicht in Umlauf. Doch ein unerwarteter Fehler im letzten Update 1.002.000, welches Anfang März online ging, gab überraschende Einblicke in die Pläne von Insomniac Games.

Spider-Man 2 steht noch auf deiner Gaming-List? Der Story-Trailer liefert gute Gründe, warum du unbedingt mit dem Spiel beginnen solltest:



Marvel’s Spider-Man 2: Story-Trailer

Spider-Man 2: Entwicklerfehler birgt Überraschung

Dieses Update-Release haben sich die Verantwortlichen bei Insomniac Games wohl anders vorgestellt! Als das heiß ersehnte Update, das mit neuen Spider-Suits, Tageszeiten-Modi und New Game+ (NG+) endlich zum Download bereitstand, zeigte sich die Community von der Fülle an Neuheiten begeistert – und entdeckte zugleich eine weitere Überraschung. Zwischen den Features hatte sich ein Entwickler-Menü verirrt, in dem findige Gamer Möglichkeiten zu Cheats und interessante Informationen zu Performance-Details entdeckten. Wer sich mit Programmierung auskennt, fand zudem Hinweise auf Story-Lines, die bisher im Spiel gar nicht auftauchten. Die Vermutungen verdichteten sich somit, dass es sich bei diesen Parts um erste Teile eines möglichen DLCs handeln könnte.



Spider-Man 2: Spekulationen über DLC-Inhalt

Zwar äußerte sich Insomniac Games zu dem Vorfall und wies darauf hin, dass Änderungen oder eigenmächtige Anpassungen den Spielfortschritt beeinträchtigen können, doch zu dem möglichen DLC hielt sich das Unternehmen bedeckt. Findige Fans ließen jedoch durchblicken, dass die hinterlegten Missionen im Zusammenhang mit Spideys Feind Beetle stehen könnten. Der Kopfgeldjäger im Käfer-Outfit gilt als stiller Gegner, der kaltblütig und gezielt seine Aufträge verfolgt. Egal für wen oder warum: Fragen stellt das unangenehme Insekt keine! Dass sich die Spinne und der Käfer bald im virtuellen Kampf in Spider-Man 2 gegenüberstehen, ist somit denkbar.

