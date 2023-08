StockX seriös: Ist diese Seite vertrauenswürdig?

Im Internet kursieren viele Seiten mit Angeboten und Produkten. Ob StockX sich zu den seriösen Seiten gesellen kann, zeigen wir euch hier.

Überall lauern Betrüger und unseriöse Seiten. Selbst unter guten Seiten verbergen sich oft böswillige Angebote, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein. Deshalb sollte man lieber einmal mehr einen Blick auf diese Seiten werfen, bevor man dort bestellt. StockX bietet euch ein umfangreiches Sortiment und im folgenden Artikel gehen wir darauf ein, ob StockX seriös ist und ob sich StockX in Deutschland finden lässt.

Wie vertrauenswürdig ist StockX?

Bei Trustpilot verzeichnet StockX eine vortreffliche Bewertung von 4,1 Sternen. Die meisten Leute sind zufrieden mit der schnellen Lieferung und guten Ware. Außerdem hat die Webseite von StockX eine SSL-Verschlüsselung. StockX wirbt sogar damit, über 300 Authentifizierer in elf Authentifizierungszentren eingestellt zu haben. Somit bezeugen sie ein besonders hohes Qualitätsmerkmal. Aufgrund all dieser Dinge gehen wir davon aus, dass diese Seite vertrauenswürdig ist und wir euch StockX deshalb auch empfehlen können.

Was bietet StockX an?

Auf StockX könnt ihr sämtliche Produkte erwerben: Schuhe, Taschen, Uhren, Sammelkarten und mehr. Ihr müsst auf StockX nicht sofort ein Produkt kaufen, weil ihr mit einem Gebot Geld sparen könnt. Denke daran, dass sich ein Gebot hinziehen und nicht zurückgenommen werden kann. Für euch ist es auch möglich, selber einiges auf dieser Seite zu verkaufen. Allerdings fällt dabei jeweils auch eine Transaktions- und Zahlungsbearbeitungsgebühr an.

Ist StockX in Deutschland verfügbar?

StockX wurde ursprünglich in Detroit gegründet, was bereits beinahe ein Jahrzehnt her ist. In Deutschland, in Berlin, gibt es sogar mittlerweile ein Authentifizierungszentrum. Verkäufer senden dort ihre Produkte hin, damit sie vernünftig überprüft und zu ihren Käufern geschickt werden. Der Standort in Berlin ermöglicht einen nahen Kontakt für deutsche Kunden und sorgt für einen schnelleren Versand. Das Unternehmen StockX verzeichnet Verkäufe in über 200 Ländern und immer mehr Erfolg. Wenn ihr noch mehr über andere Unternehmen herausfinden wollt, dann schaut gerne bei weiteren GIGA-Artikeln, wie z.B. zu Eneba oder VETO-Tierschutz, vorbei.



