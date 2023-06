Sobald ihr in System Shock auf der Medical-Ebene erwacht, erhaltet ihr auch schon eure erste Nahkampfwaffe: Das Bleirohr. Allerdings könnt ihr direkt ohne viel Aufwand eine noch bessere Nahkampfwaffe finden. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Im Remake von System Shock lassen sich die auffindbaren Nahkampfwaffen an einer Hand abzählen. Direkt zum Start erhaltet ihr das Bleirohr. Das verrostete Ding erfüllt seinen Zweck, kann auf Dauer aber kaum ein geeignetes Mittel sein, um euch erfolgreich zur Wehr zu setzen. Glücklicherweise ist es euch bereits in den ersten Spielminuten möglich, eine stärkere Nahkampfwaffe einzusammeln: Den Schraubenschlüssel.

Schraubenschlüssel finden

Der Schraubenschlüssel hat ein wenig mehr Wumms als das Bleirohr. Gerade genug, um einen humanoiden Mutanten mit einem aufgeladenen Schlag auf den Kopf sofort auf die Bretter zu schicken. Und das Beste: Ihr könnt den Schraubenschlüssel ohne große Umschweife direkt zum Start einsammeln. Dazu müsst ihr weder lange nach einer Zugangskarte suchen, noch einen weiten Fußweg zurücklegen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Mag sein, allerdings könntet ihr den Schraubenschlüssel auch leicht verpassen.

Habt ihr den ersten Sicherheitscode im Startgebiet erfolgreich verwendet und die Tür geöffnet, schreitet ihr hindurch und haltet euch dann links. Hier seht ihr einen Verteilerkasten, den ihr wieder mit Strom versorgen müsst. Löst das Puzzle und aktiviert anschließend den Schalter daneben, um eine Bodenplatte in Gang zu setzen. Weiter geht's über ein paar Stufen nach oben. Danach müsst ihr rechts die Leiter runter. Folgt dem schmalen Korridor und öffnet die Tür an dessen Ende. Hier erwartet euch in der Regel ein Mutant und ein Audio Log, das ihr aufsammeln könnt.

Löst das Puzzle am Verteilerkasten und betätigt den Schalter, um einen neuen Zugang freizuschalten. (© GIGA)

Setzt euren Weg fort und nehmt ab hier ruhig jede Abzweigung, die ihr finden könnt, um etwaige Items von herumliegenden Leichen einzusammeln. Ihr könnt euch kaum verlaufen, weil jede Gabelung in einer Sackgasse endet. Wichtig ist erst die dritte Weggabelung, auf die ihr stoßt. Hier findet ihr einen weiteren dahingeschiedenen Mitarbeiter der Citadel Station. Direkt neben ihm liegt auch schon der Schraubenschlüssel.

Während das Bleirohr 15 Schaden mit einem leichten Angriff und 25 Schaden mit einem starken Angriff anrichtet, kann der Schraubenschlüssel mit 18 und 30 Schadenspunkten schon kräftiger austeilen. Das Bleirohr könnt ihr hingegen getrost ablegen. Es beschränkt andernfalls eure ohnehin begrenzten Inventarplätze.