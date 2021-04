Ihr seid auf der Suche nach einem günstigen Handytarif mit Allnet-Flat und viel Datenvolumen? Dann könnte das aktuelle Angebot von PremiumSIM interessant sein: Für 9,99 Euro im Monat gibt es kurzzeitig eine Allnet- und SMS-Flat mit 10 GB LTE-Datenvolumen – und das auf Wunsch superflexibel.

Allnet- & SMS-Flat mit 10 GB LTE für 9,99 Euro im Monat

Der aktuelle Tarif-Deal von PremiumSIM bietet das in unseren Augen aktuell beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn es um günstige SIM-only-Handytarife geht: Für rund 10 Euro im Monat bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB LTE-Datenvolumen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 MBit/s. EU-Roaming ist inklusive und gegen einen Bereitstellungspreis von einmalig 19,99 Euro habt ihr die Möglichkeit, den Vertrag jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zu kündigen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: PremiumSIM (Drillisch)

Netz: o2/Telefónica

Allnet- und SMS-Flat

10 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Ohne Vertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit)

Datenautomatik: ja (deaktivierbar)

Wer kein Problem damit hat, sich 24 Monate lang an den Vertrag zu binden, sollte sich für die Option mit 24 Monaten Laufzeit entscheiden. Dann spart ihr den Bereitstellungspreis in Höhe von 19,99 Euro. Auch die Mitnahme eurer alten Rufnummer ist möglich. Die Kosten von 6,82 Euro werden von PremiumSIM als Gutschrift auf die monatliche Mobilfunkrechnung erstattet.

Wie die Rufnummernmitnahme reibungslos funktioniert, erklären wir in diesem Video:

10 GB für 10 Euro: Für wen lohnt sich der Tarif-Deal?

Für alle, die zu einem möglichst günstigen Preis ein Rundum-sorglos-Paket haben möchten. Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr nach Herzenslust telefonieren, endlos SMS verschicken und genug mobil per LTE surfen. Die Geschwindigkeit ist für alle gängigen Anwendungszwecke ausreichend, inklusive Videostreaming in Full-HD. Gefunkt wird im o2-Netz, das in Städten eine sehr gute Abdeckung bietet. Wer auf dem Land wohnt, sollte vorab checken, ob der Empfang ausreichend ist.

