Tastatur reinigen: Mit diesem Tipp geht es ganz einfach

Staub, Krümel und Bakterien: In einer Tastatur kann sich so einiges wiederfinden. Mit diesem einfachen Trick wird sie wieder blitzsauber und keimfrei!

Warum sich die Reinigung lohnt

Die Tastatur ist ein täglicher Begleiter für Arbeit und Freizeit, doch oft ein wahrer Magnet für Schmutz. Fettflecken von den Händen, Krümel vom Mittagssnack und eine Vielzahl von Bakterien sammeln sich zwischen den Tasten. Staub legt sich ebenfalls schnell ab und kann sogar die Funktion beeinträchtigen.

Während wir Staub und Krümel schnell erkennen, sehen wir die Bakterien mit dem bloßen Auge nicht. Tatsache ist aber, dass die Tastatur schnell mal unhygienisch werden kann. Doch keine Sorge, es gibt eine einfache Methode, um eure Tastatur effektiv und sicher zu reinigen. Eine Info vorweg: Während der Reinigung ist die Tastatur am besten nicht eingeschaltet beziehungsweise angeschlossen.

So wird eure Tastatur sauber und keimfrei

Für eine umfassende Reinigung eurer Tastatur könnt ihr sie behutsam auseinandernehmen und alle nicht-elektronischen Elemente in die Spülmaschine legen (mit einer Laptop-Tastatur klappt das natürlich nicht so gut). Wählt dabei ein mildes Programm mit Temperaturen bis zu maximal 40° Grad, um jegliche Schäden zu verhindern. Am besten eignet sich ein Programm mit 35° Grad.

Bei der Gummimatte und anderen empfindlichen Komponenten genügt das Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch. Dieser Vorgang beseitigt wirkungsvoll Staub, Fett und Bakterien und kann mitunter auch wieder die Funktionsfähigkeit eurer Tastatur verbessern. Durch die gründliche Säuberung wird nicht nur die Hygiene wiederhergestellt, sondern auch die Lebensdauer der Tastatur verlängert.

Doch Vorsicht: Bei modernen flachen Tastaturen sind die Tasten schwerer korrekt zu remontieren. Prägt euch die Tasten außerdem vor dem Abnehmen gut ein, oder macht ein Foto mit eurem Handy.

Was ihr beim Reinigen eurer Tastatur beachten solltet

Neben der gründlichen Reinigung gibt es noch weitere einfache Methoden, um eure Tastatur sauber zu halten. Da es schnell und einfach geht, eignen sich diese Prozesse auch für zwischendurch. Ein Staubwedel (auf Amazon ansehen) oder Druckluftspray (auf Amazon ansehen) hilft, lose Partikel und Staub zu entfernen, ohne die Elektronik zu gefährden.

Ein leicht angefeuchtetes Tuch kann teilweise Fettflecken lösen. Desinfektionsmittel oder Hygienereinigungstücher (auf Amazon ansehen) helfen gegen Bakterien, Viren und sogar Pilze.

Wichtig ist, dass ihr zu viel Wasser sowie flüssige Reinigungsmittel vermeidet, da diese ins Innere gelangen und Schäden verursachen können. Auch auf scharfe Reinigungsmittel oder kratzende Schwämme und Bürsten solltet ihr verzichten, denn dadurch können auf weniger hochwertigen Tastaturen die Beschriftungen abgehen. Euer Keyboard funktioniert auf einmal nicht? Das könnt ihr tun, damit die Tastatur wieder geht.