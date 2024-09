Tempolimit-Schild im Wald sorgt für hitzige Diskussion: „Wie schnell kann ich hier fahren?“

Das Bild einer Fahrbahn entzweit das Internet: Welche Geschwindigkeit hier erlaubt ist, scheint offenbar niemand zu wissen.

Jeder Autofahrer weiß, dass in Deutschland innerorts ein Tempolimit von 50 km/h und außerorts auf Landstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gelten. Die Lage auf Waldwegen scheint jedoch nicht ganz so eindeutig zu sein. Denn genau darüber entfachte im Netz vor einiger Zeit eine hitzige Diskussion.

Tempolimit auf Waldweg entfacht Debatte

Im Fokus der Debatte steht ein Post im Forum „StVO“ auf Reddit. Der Nutzer „Ketzerisch“ teilte dort ein Bild einer Straße, die sich mitten im Wald befindet. Zunächst nicht ungewöhnlich, doch befindet sich dort ebenfalls ein Aufhebungsschild für das Tempolimit 30. Daraufhin stellten sich andere Nutzer die Frage, welche Geschwindigkeit dort nun eigentlich erlaubt ist.

Der Nutzer „Vistella“ verweist auf die zuvor erwähnten Geschwindigkeitsbegrenzungen und betont, dass im betreffenden Waldstück eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zulässig wäre. Im Gegensatz dazu plädiert „Famous-Educator7902“ für ein Tempolimit von 80 km/h, da die Fahrbahnmarkierungen lückenhaft sind. Tatsächlich scheint die Straße so schmal zu sein, dass zwei Autos kaum gleichzeitig aneinander vorbeifahren können. Doch welches Tempo ist nun korrekt?

Fahrer müssen Geschwindigkeit selbst einschätzen

Gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Deutschland gibt es auf Waldwegen kein festgelegtes Tempolimit. Stattdessen liegt es in der Verantwortung der Fahrer, ihre Geschwindigkeit angemessen einzuschätzen und nur so schnell zu fahren, dass sie ihr Fahrzeug jederzeit sicher beherrschen können.

Die kurvige Strecke durch den Wald dürfte keine allzu hohe Geschwindigkeit zulassen. Wer seine Fähigkeiten überschätzt, bei schlechter Sicht zu schnell unterwegs ist und in einen Unfall verwickelt wird, muss mit einer Strafe rechnen. Möglich sind ein Bußgeld von 100 bis 145 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

