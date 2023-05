In Sachbüchern, Magazinartikeln und wissenschaftlichen Texten steht häufig nach einem Fakt das Kürzel „Vgl.“. Wofür es steht, zeigen wir euch.

In wissenschaftlichen Ausarbeitungen sind Abkürzungen gängig. Sie erleichtern den Lesefluss und ermöglichen eine Konzentration auf die Kernaussagen. Egal, ob ihr selbst wissenschaftlich arbeitet oder Sachtexte lest: Über die Abkürzung „Vgl.“ stolpert ihr ganz sicher. Deshalb erklären wir euch, wofür sie steht und wie sie richtig verwendet wird.

Wofür steht die Abkürzung „Vgl.“?

Um indirekt zitierte Daten aus Statistiken oder Fakten im wissenschaftlichen Arbeiten zu belegen, ist ein Verweis auf die jeweilige Quelle notwendig. Im Text gelingt dies durch die Abkürzung „Vgl.“, die für das Wort „vergleiche“ steht. Dabei steht „Vgl.“ nie für sich allein. Ein Vergleich bezieht sich natürlich immer auf etwas. Nachfolgend ist also stets eine Quelle angegeben. Diese Form der indirekten Zitation hat gleich zwei Vorteile: Zum einen lassen sich so Fakten und Daten belegen und zum anderen dienen die Quellenangaben der weiteren Information. So könntet ihr die Quelle suchen und dort weitere Informationen zum Thema erhalten.

Abwandlungen und ähnliche Abkürzungen

Vergleiche lassen sich in Texten unterschiedlich abkürzen. Beispielsweise kommt ein Buchstabe hinzu, wenn direkt im Text ein Vergleich erfolgt. Dieser kennzeichnet dann die Textstelle des Vergleichs. Doch auch zwischen der Schreibweise von Vergleichen in wissenschaftlichen Arbeiten und im Internet gibt es Unterschiede. So ist eine gängige Abkürzung für im Vergleich in Chats „VS“.

Vgl. = Vergleiche

Vgl. a. = Vergleiche auch

Vgl. o. = Vergleiche oben

Vgl. d. = Vergleiche dort

Vgl. ebd. = Vergleiche ebenda

i. V. = im Vergleich

Vergl. = Vergleich

VglO = Vergleichsordnung

VS = gegen; im Vergleich zu

VD = vergleichende Darstellung

So zitiert ihr Vergleiche richtig

Die Abkürzung „Vgl.“ ist häufig Teil einer Zitation. Wichtig dabei: Nur indirekte Zitate sind mit „Vgl.“ gekennzeichnet. Direkte Zitate im Text stellen keinen Vergleich mehr dar – in diesem Fall steht die Quelle für sich. Auch die Zitierweise ist zu beachten, wenn ihr die Abkürzung im Text verwendet. Zu unterscheiden ist insbesondere zwischen einer Zitation direkt im Text oder als Fußnote:

Indirektes Zitat im Text: (Vgl. Quelle)

(Vgl. Quelle) Indirektes Zitat als Endnote: Vgl. Quelle

Ihr setzt die Klammern um „Vgl.“ also nur, wenn ihr die Quelle direkt im Text angebt. Im Literaturverzeichnis entfällt ein Vergleich vollständig.

Abkürzungen sind nicht nur im wissenschaftlichen Arbeiten gängig. Kennt ihr auch diese?

