„Virgin River“ Staffel 7: Wann geht die Serie weiter?

„Virgin River“ hat die Herzen vieler Zuschauer erobert, doch wie geht es mit Mel und Jack weiter? Welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen? Alle Infos findet ihr hier.

Streamingstart von Virgin River Staffel 7

Die Ankündigung von Staffel 7 kam kurz vor Weihnachten 2024, als Netflix bestätigte, dass die Geschichte von Virgin River weitergeht. Die Dreharbeiten für die neue Staffel beginnen im März 2025. Ein genaues Startdatum ist bisher nicht bekannt (via Tudum by Netflix). Es wird jedoch erwartet, dass die neuen Folgen gegen Ende 2025 oder Anfang 2026 veröffentlicht werden (via TVLine).

Die vorherigen Staffeln haben gezeigt, dass Netflix in der Regel jährlich neue Episoden veröffentlicht. Daher ist es wahrscheinlich, dass auch Staffel 7 in einem ähnlichen Rhythmus erscheinen wird. Ihr könnt euch auf zehn neue Episoden freuen, wie es bei den vorherigen Staffeln der Fall war.

Darum könnte es in Virgin River Staffel 7 gehen

++ Achtung, Spoiler-Warnung für „Virgin River“ Staffel 1 bis 6! ++

In der sechsten Staffel haben wir bereits einige bedeutende Wendungen erlebt – darunter Mel und Jacks Hochzeit. Showrunner Patrick Sean Smith hat bereits verraten, dass die siebte Staffel die Honeymoon-Phase von Mel und Jack erkunden wird. Die beiden werden ihr Leben auf der Farm aufbauen, wobei nicht alles Sonnenschein sein wird.

Smith betont, dass es zwar keine Trennungsgefahr gibt, aber durchaus Herausforderungen auf das Paar zukommen werden. Auch die Beziehungen der anderen Charaktere wie Lizzy und Denny werden in den Fokus rücken. Eine besonders herzerwärmende Storyline wird die Liebesgeschichte von Hope und Doc sein.

Die idyllische Kulisse von Virgin River wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen und den emotionalen Kern der Geschichte unterstützen.

Was in der sechsten Staffel der romantischen Netflix-Serie passiert, seht ihr im Video unserer kino.de Kollegen:

Diese Stars kehren zurück

Ein zentrales Element von Virgin River sind die Charaktere, die den Zuschauern ans Herz gewachsen sind. Auch in der siebten Staffel werden wir den Hauptcast wiedersehen:

Alexandra Breckenridge als Mel

als Mel Martin Henderson als Jack

als Jack Tim Matheson als Doc

als Doc Annette O’Toole als Hope

als Hope Zibby Allen als Brie Sheridan

als Brie Sheridan Benjamin Hollingsworth als Dan Brady

als Dan Brady Marco Grazzini als Mike Valenzuela

als Mike Valenzuela Colin Lawrence als John „Preacher“ Middleton

als John „Preacher“ Middleton Sarah Dugdale als Lizzie

als Lizzie Kai Bradbury als Denny Cutler

als Denny Cutler John Allen Nelson als Everett Reid

als Everett Reid Lauren Hammersley als Charmaine Roberts

als Charmaine Roberts Teryl Rothery als Muriel St. Claire

als Muriel St. Claire Elise Gatien als Lark

Virgin River: Wird es ein Spin-Off geben?

Wie Deadline berichtete, plant Netflix ein Prequel, das sich auf die Liebesgeschichte von Mels Eltern, Sarah (Jessica Rothe) und Everett (Callum Kerrr), konzentriert. Eine offizielle Bestätigung durch Netflix gab es bisher nicht.

Mels Mutter hatte eine Affäre mit einem Mann aus Virgin River, der Mels biologischer Vater ist. Wie es zu dieser Beziehung kam und warum es sich nur um eine Affäre gehandelt hat, könnte in einem Spin-Off in den Mittelpunkt gerückt werden.

