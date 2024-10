Virtueller Urlaub: Den längsten Pool der Welt könnt ihr genau auf Google Maps sehen

Zu einem schönen Sommerurlaub gehört Spaß im Wasser einfach dazu, egal ob man seinen Urlaub am Strand verbringt oder an einem Schwimmbad. Wir gucken uns zusammen mit euch den längsten Pool der Welt an!

Swimmingpools als Freizeitspaß

Wer seinen Sommerurlaub in einem warmen Land bucht, achtet oft darauf, dass das Hotel eine schöne Pool-Anlage hat. Auch wenn das Meer häufig direkt vor der Tür ist, der Pool gehört einfach dazu. Häufig sind es eher kleinere Schwimmbecken, die nichts mit den großen Anlagen zu tun haben, in denen das Schwimmen als Sport betrieben wird. Aber es geht auch anders – manche Pools sind wirklich riesig.

Anzeige

Mehr als einen Kilometer lang

Der weltweit längste Pool liegt in Chile, im San Alfonso del Mar Seaside Resort (auf Google Maps ansehen). Das Resort liegt in Algarrobo direkt an der Pazifikküste Chiles, einem Ort, der insbesondere aus der Oberklasse der chilenischen Hauptstadt Santiago für den Sommerurlaub besucht wird.

Anzeige

Der Pool im Resort hat eine Länge von 1013 Metern und eine Fläche von insgesamt elf Fußballfeldern oder acht Hektar. Seine tiefste Stelle beträgt 30 Meter.

Der längste Swimming-Pool der Welt liegt im San Alfonso del Mar Seaside Resort in Chile. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Pool ist nicht mehr der größte der Welt

Trotz dieser Länge ist dieser Pool nicht der größte der Welt. Man kann ihn ein wenig mit dem Land Chile vergleichen, in dem er liegt: Sehr lang, aber nicht sonderlich breit. Der größte Pool der Welt hat eine Fläche, die nochmal fast drei Hektar größer ist. Dieses Becken liegt auf der Sinai-Halbinsel im ägyptischen Urlaubsort Sharm El-Sheikh in einer Freizeitanlage (auf Google Maps ansehen).

Anzeige

Der größte Pool der Welt liegt im ägyptischen Sharm El-Sheikh. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Weitere Rekorde

Für den tiefsten Pool bleiben wir in der arabischen Welt. In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es den Deep-Dive-Pool (auf Google Maps ansehen). Dieser ist bis zu 60 Meter tief und ist vor allem für Taucher vorgesehen.

In der chinesischen Stadt Shanghai befindet sich der höchste Pool der Welt – auf über 420 Metern im 57. Stock des Grand Hyatts Hotels (auf Google Maps ansehen). Auf Google Maps lassen sich noch weitere rekordverdächtige Objekte bewundern, zum Beispiel ein gigantisches Markenlogo in der Wüste oder die sieben Weltwunder der Neuzeit.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.