Voll ins Schwarze? Warum dieses Verkehrszeichen leider kein Volltreffer ist

Verkehrsschilder können für Verwirrung sorgen. Wir haben einen weiteren Beweis gefunden. Dieses Schild kennt ihr garantiert noch nicht.

Rätselraten um Verkehrsschild: was das Zeichen wirklich bedeutet

Viele Autofahrer bewegen sich beinahe ahnungslos durch den Schilderwald in Großstädten. Begegnen euch auch häufig Schilder und Symbole, von denen in der Fahrschule keine Rede war?

Wenn ihr ein Verkehrsschild mit schwarzem Punkt in schwarzem Kreis seht, kommen euch vermutlich viele Dinge in den Sinn. Tatsächlich könnte ein schwarzer Kreis mit schwarzem Punkt in der Mitte vieles bedeuten. Vielleicht naht ein Kreisverkehr oder ein Sportstadion?

Das rätselhafte Symbol aus Kreis und Punkt. (© Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)

Wir finden, dass die Macher bei diesem Verkehrsschild nicht wirklich ins Schwarze getroffen haben. Denn die wenigsten denken im ersten Moment daran, worum es dabei wirklich geht. Das Verkehrsschild soll euch nämlich helfen, wenn ihr euch verirrt habt. Das seltsame Schild soll auf den Weg ins Stadtzentrum hinweisen.

Dem Kreis folgen werden allerdings nur Autofahrer, die über die Bedeutung Bescheid wissen. Ein Schriftzug mit „Zentrum“ hätte hier Wunder bewirkt. Es gehört einiges an Fantasie dazu, den schwarzen Punkt in der Kreismitte als Stadtzentrum zu deuten.

Seit wann gibt es dieses Zeichen und wie viele kennen es wirklich?

So neu ist der umkreiste Punkt als Wegweiser in die Stadt nicht. Das Schild wurde im Jahre 2007 auf deutschen Straßen zugelassen. Kurz nach Einführung hat der ADAC eine Umfrage gestartet. Damals konnte nur etwa ein Viertel der deutschen Autofahrer etwas mit dem seltsamen Schild anfangen.

Unter britischen Autofahrern war die Verwirrung ebenfalls groß. Dort kannten nur elf Prozent das Schild. Südeuropäer scheinen besser im Bilde. Etwa 80 Prozent wussten mit dem dort recht weitverbreiteten Schild etwas anzufangen.

Warum enthält das fragwürdige Schild keine Schrift?

Es würde uns wesentlich leichter fallen, das Schild richtig einzuordnen, wenn im schwarzen Mittelpunkt „Zentrum“ stände. Aber genau hier hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben. Schauen wir in die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, findet sich die Antwort.

Dort heißt es nämlich, dass Zusatzzeichen zu Straßenschildern keine Beschriftung besitzen sollen, sondern mit Sinnbildern auskommen müssen. Ähnliches kennen wir für Bahnhöfe oder Krankenhäuser. Die Symbole dort sprechen aber eine deutlichere Sprache als das Zentrum-Schild.

