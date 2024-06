VW ID.2: Infos zu Reichweite, Preis und Ausstattung im Überblick

VW setzt mit dem ID.2 auf ein Elektroauto, das mit einem Nachteil der E-Mobilität aufräumt. Wir verraten, was über Reichweite, Preis und Ausstattung bekannt ist.

Das Thema Elektromobilität steht auch für VW ganz weit oben auf der Liste. Einen Nachteil haben viele Fahrzeuge, die mit Elektroantrieb in Deutschland auf den Markt kommen: sie sind teuer. Mit dem ID.2 will VW dieses Problem endlich aus der Welt schaffen. Wir verraten das Wichtigste zu Preis, Reichweite und Ausstattung des VW ID.2.

Im Video erfahrt ihr, wie Volkswagen plant, E-Autos günstiger an den Kunden zu bringen.

Welche Reichweite wird der VW ID.2 haben?

Ausgestattet wird der ID.2 mit einem 166 kW starken Elektromotor. Die 226 PS beschleunigen bis auf 160 Stundenkilometer. VW will in das Fahrzeug einen Akku verbauen, der eine WLTP Reichweite von bis zu 450 Kilometern hat. Eine Aufladung an Schnellladesäulen auf bis zu 80 Prozent erledigt die Batterie innerhalb von 20 Minuten.

Zu welchen Preis wird es den VW ID.2 geben?

Volkswagen möchte mit dem ID.2 ein günstiges Einstiegsmodell in Sachen Elektroauto ermöglichen. Zwar wurde der Preis noch nicht offiziell festgelegt, doch kann es sein, dass der VW ID.2 für weniger als 25.000 Euro erhältlich sein wird.

Vom ID.2 wird es mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere Modellvarianten geben. Unter anderem geht es um eine sportliche Variante – eine GTI-Version des ID.2, die ab 2026 verfügbar sein soll. Aber auch ein SUV soll bereits in 2025 kommen. Diese Versionen werden vermutlich deutlich mehr kosten als das Basismodell.

Die Ausstattung des ID.2

Beim ID.2 greift VW auf den MEB – Modularen E-Antriebs-Baukasten – zurück. In den elektrifizierten Kleinwagen wird daher wahrscheinlich auch der Travel Assist seinen Weg finden. Das System ermöglicht teilautomatisiertes Fahren. LED Scheinwerfer gehören inzwischen zum Standard für Neuwagen. Und mit einem Park-Assistenzsystem macht der ID.2 die Fortbewegung in der Stadt bequemer. Gerade als Kleinwagen bietet sich der ID.2 bestens für diesen Zweck an.

