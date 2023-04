2022 gab es endlich eine Rückkehr der großen Festivals wie Wacken. 2023 steht das große Metal-Event natürlich auch wieder auf dem Plan vieler Musik-Fans. Wie sieht es mit den Tickets für Wacken 2023 aus und welche Bands wurden für das Line-Up bereits angekündigt?

Es ist endlich so weit: Die offizielle Ticketbörse wurde eröffnet . Ab sofort kann man seine im August verkauften Karten auf offiziellem Wege weiterverkaufen. Wer bislang leer ausgegangen ist, kann sich hierüber mit Eintrittskarten eindecken, falls welche vorhanden sind. Der Ticketmarktplatz ist der einzige vorgesehene Weg für den Wiederverkauf von Wacken-Tickets 2023. Kauft also nicht über Plattformen wie Kleinanzeigen & Co. Karten von anderen. Für die Eintrittskarte wird neben dem originalen Ticketpreis in Höhe von 299 Euro noch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe vonfällig.