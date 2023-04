Auch in diesem Jahr werden natürlich die Mütter dieser Welt am Muttertag geehrt. Dabei sollte aber natürlich der Grundsatz gelten, dass nicht nur der Muttertag zu Ehren der Mütter der Welt begangen wird, schließlich hat jeder nur eine Mama.

Dennoch findet ihr nachfolgend Informationen zum Datum und Ursprung des Muttertags sowie Ideen und Einfälle für kreative Sprüche und Geschenke zum Muttertag.

Wann ist Muttertag 2023? Datum und Ursprung

Seinen Ursprung hat der Muttertag in der US-amerikanischen und englischen Frauenbewegung. Bereits 1865 gab es erste Bemühungen, einen „Mothers Friendships Day“ zu etablieren. An verschiedenen von Ann Maria Reeves Jarvis initiierten Meetings konnten sich Mütter austauschen. In diesem Zeitraum fanden diverse Frauenbewegungen ihren Weg auch über den Teich nach Europa. Die Tochter der oben genannten Reeves Jarvis, Anna Marie Jarvis, gilt als Begründerin des heute bekannten Muttertags. Am Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, am 12. Mai 1907, veranstaltete die Methodistin ein Memorial Mothers Day Meeting in Grafton. In Gedenken an ihrer Mutter wurden 500 weiße Nelken vor der Kirche an andere Mütter verteilt.

Fortan engagierte Jarvis durch Schriften an Politiker, Geistliche, Frauenvereine und Co., um einen offiziellen Muttertag zu etablieren. Ihrer Anfrage folgten viele Interessenten, so dass der Muttertag 1909 bereits in 45 US-Bundestaaten gefeiert wurde. Am 8. Mai 1914 gab es schließlich vom US-Kongress den Erlass „Joint Resolution Designating the Second Sunday in May as Mothers Day“. Ab diesem Zeitpunkt wurde der zweite Sonntag im Mai nun auch von staatlicher Seite als Muttertag gefeiert. In den Folgejahren fand der Muttertag auch in anderen Ländern Anklang, in Deutschland wurde der Feiertag zu Ehren der Mütter dieser Welt erstmals am 13. Mai 1923 zelebriert.

Wann ist Muttertag 2023? Datum, Termin, Sprüche und Geschenke

Zu Zeiten des Nationalsozialismus wurde der Muttertag für propagandistische Zwecke missbraucht. Kinderreiche Mütter wurden in dieser Zeit als Heldinnen des Volkes herausgestellt, immerhin halfen diese, den „arischen Nachwuchs“ in die Welt zu bringen. Ab 1938 wurde sogar das „Ehrenkreuz der Deutschen Mütter“ verliehen. In der DDR fand der Muttertag hingegen nicht statt, hier wurde stattdessen am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert.

In Deutschland sowie vielen anderen Ländern der Welt wird der Muttertag fortan jeden zweiten Sonntag im Mai gefeiert.

Datum für den Muttertag 2023 ist demnach der 14. Mai.

Es handelt sich um keinen gesetzlichen Feiertag, allerdings hat der Tag eine Sonderstellung.

So dürfen Blumenläden in der Regel den ganzen Tag geöffnet haben.

Für den Blumenhandel bedeutet der Muttertag den größten Umsatz des Jahres, noch vor dem Valentinstag.

Muttertag: Geschenke 2023

Der HDE gibt an, dass jeder Deutsche rund 25 € jährlich für Geschenke am Muttertag ausgibt. Damit ihr nicht mit leeren Händen am 14. Mai dasteht, findet ihr hier einige Tipps für Muttertag Geschenke 2024.

Garantiert nichts falsch machen könnt ihr mit einem Strauß schöner Blumen. Pünktlich zum Feiertag der Mütter präsentierten die meisten Blumenläden extra vorbereitete Sträuße und Gedecke. Falls eure Mami zu weit weg wohnt oder ihr vor dem Sonntag keine Chance habt, den Blumenladen aufzusuchen, könnt ihr an verschiedenen Stellen auch Blumen online bestellen, z. B. über LIDL.

Wer es gerne etwas kreativer mag, erstellt ein schönes Fotogeschenk zum Muttertag. Auch hier finden sich schöne Dienste wie CEWE oder Fotoparadies, die aus euren einfachen Fotos schnell eine schön anzusehende Leinwand, einen Fotowürfel oder andere Fotos im Geschenkformat entwickeln.

Auch eine selbsterstellte CD-Compilation kann die eine oder andere Mutti erfreuen. Wir haben euch die besten Muttertagslieder zusammengestellt – von schnulzig über schleimig und poppig bis metallisch.

Muttertag: Datum 2023 und zukünftige Termine

Damit ihr auch in den kommenden Jahren nicht sonntags dumm aus der Wäsche guckt, findet ihr nachfolgend die Muttertags-Termine der kommenden Jahre:

14. Mai 2023 Muttertag 2023 Sonntag 12. Mai 2024 Muttertag 2024 Sonntag 11. Mai 2025 Muttertag 2025 Sonntag 10. Mai 2026 Muttertag 2026 Sonntag

