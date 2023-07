Wo liegt der Ursprung des Tag des Kusses? Warum wurde dieses Datum gewählt und wie wird in anderen Ländern geküsst? Die Antworten gibt es auf GIGA.



Der Tag des Kusses ist ein weltweiter Aktionstag, der jährlich am 6. Juli stattfindet. Die Idee wurde ins Leben gerufen, um eine zärtliche Geste zu feiern, die so viel ausdrücken kann: Liebe, Zuneigung, Freundschaft, einfache Verbundenheit oder auch tiefgehende Leidenschaft. Doch wo liegen die Wurzeln dieses Aktionstages, wie wird er in anderen Ländern gefeiert und was sagt ihr mit welchem Kuss aus? Die Antworten auf alle diese Fragen



Woher kommt der Tag des Kusses?

Der National Kissing Day wurde in Großbritannien erfunden. Von dort aus trat er als International Kissing Day seine Reise um die Welt an. Doch ganz so neu ist die Idee gar nicht, den Kuss zu feiern. Dieser Aktionstag existiert bereits seit dem 6. Juli 1990 und wird seitdem jährlich zu diesem Datum gefeiert. In dieser Zeit regierte die eiserne Lady Margaret Thatcher mit harter und konservativer Hand die Briten. Mit dem Tag des Kusses sollte der Protest gegen die strengen Moralvorstellungen zum Ausdruck gebracht werden.

Küsse rund um die Welt – diese Gepflogenheiten gibt es

Die Kussgespflogenheiten unterscheiden sich recht stark in unterschiedlichen Ländern:

In Österreich gehörte beispielsweise der Handkuss zur Etikette, um seine Ehrerbietung seinem weiblichen Gegenüber zum Ausdruck zu bringen.



seinem weiblichen Gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Unter guten Freunden dürfen natürlich auch Wangenküsse als Begrüßungs- oder Abschiedszeremoniell nicht fehlen. Besonders beliebt ist er vor allem in Frankreich, wo es je nach Region zwei bis vier Küsschen sein dürfen.



nicht fehlen. Besonders beliebt ist er vor allem in Frankreich, wo es je nach Region zwei bis vier Küsschen sein dürfen. Nasenküsse sind ebenfalls eine beliebte Art der Zuneigungsbekundung , beispielsweise in Teilen Asiens, bei den Inuit in der Arktis oder auch in Ozeanien.



, beispielsweise in Teilen Asiens, bei den Inuit in der Arktis oder auch in Ozeanien. Doch habt ihr schon vom „Hongi“ gehört? Dabei handelt es sich um einen traditionellen Gruß der Maori, bei dem Stirn und Nase leicht aneinander gedrückt werden.



der Maori, bei dem Stirn und Nase leicht aneinander gedrückt werden. In Papua Neuguinea wird auch unter Einsatz der Zähne geküsst, häufig sogar bis Blut fließt. Ein Statussymbol in diesem Land sind außerdem abgeknabberte, kurze Wimpern.

Dagegen wirken Knutschflecken ja fast spießig. Apropos, bei uns erfahrt ihr nicht nur wie ihr Knutschflecke macht, sondern erhaltet auch Tipps, wie ihr sie wieder loswerdet.

Das bedeuten die verschiedenen Küsse

Mit einem Kuss könnt ihr nicht nur Zuneigung zwischen Freunden vermitteln, sondern auch Liebe, Vertrauen oder auch Leidenschaft ausdrücken. Doch welcher Kuss sagt was aus?

Während Wangenküsse und Luftküsse in einer Freundschaft Vertrautheit und Zuneigung ausdrücken können, kann die gleiche Geste bei einem Date schon als erste vorsichtige, körperliche Annäherung gesehen werden.



ausdrücken können, kann die gleiche Geste bei einem Date schon als erste vorsichtige, körperliche Annäherung gesehen werden. Das Küssen der Augen wird als Geste der Dankbarkeit interpretiert.

interpretiert. Während ein Kuss auf die Stirn ein besonderes Level an Vertrautheit vermittelt und der geküssten Person ein Gefühl von Schutz vermitteln soll.

vermitteln soll. Ein Kuss in den Nacken, an den Hals oder auch französische Küsse gelten dagegen als sehr leidenschaftlich.



Abgesehen davon, dass das Küssen zu einer Beziehung dazu gehört, kann es nicht nur die Bindung der Partner stärken, sondern ist auch noch gesund. Küssen stärkt nicht nur das Immunsystem, es werden dabei auch Endorphine und Oxytocin ausgeschüttet, also Hormone die echte Stresskiller sind. Also küsst was das Zeug hält – gute Gründe gibt es genug.