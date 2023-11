Was ist RAID 0? – Erklärung & Einsatzgebiete

RAID 0 ist eine Zusammenfassung mehrerer physischer Laufwerke zu einem logischen Laufwerk. Welche Vor- und Nachteile das hat und wann man RAID 0 in der Regel einsetzt, erklären wir euch hier.

Was ist RAID 0?

Die Abkürzung „RAID 0“ steht für „Redundant Array of Independet Disks - Level 0“ auf Deutsch frei übersetzt: „Mehrfach vorhandene Daten auf einem unabhängigen Festplatten-Verbund – Level 0.“ Das bedeutet, dass mehrere Laufwerke zu einem logischen Laufwerk kombiniert werden, obwohl es physisch einzelne Laufwerke sind. Dadurch können Daten mit höherem Datendurchsatz gelesen und geschrieben werden. RAID 0 hat allerdings keine Redundanz, wie die Abkürzung irrtümlich vermuten lässt. Das bedeutet, dass falls auch nur ein Laufwerk des logischen Verbunds ausfällt, sind meistens alle Daten verloren.

Andere RAID-Levels haben hingegen Redundanz (Ausfallsicherheit):

Warum RAID 0 kein RAID ist

Auch wenn der Begriff „RAID“ impliziert, dass es eine Ausfallsicherheit gibt, ist das bei RAID 0 nicht der Fall. Die Ziffer hinter dem Begriff „RAID“ gibt an, WIE die Festplatten miteinander kombiniert werden. Level 0 bedeutet, dass die Festplatten nur zu einem großen Laufwerk zusammengefasst werden. „RAID 0“ ist also kein „Redundant Array“ und damit auch kein RAID, wenn man es genau nimmt. Korrekterweise müsste „RAID 0“ eigentlich „AID“ heißen, also „Array of Independent Disks“.

Wie funktioniert RAID 0? – die Vor- und Nachteile

KEINE Ausfallsicherheit (Redundanz)

Ausfallsicherheit (Redundanz) Schnelle Lese- und Schreibraten

Maximale Speicherkapazität verfügbar

Bei RAID 0 werden die Daten in kleinere Segmente aufgeteilt und dann auf den Festplatten verteilt. Der Vorgang wird „Striping“ genannt. Kopiert ihr beispielsweise eine Datei auf ein RAID 0, wird diese in kleinere Stücke aufgeteilt und dann auf den einzelnen Festplatten des RAID-0-Verbunds gespeichert. Da jede Festplatte nur einen Teil der eigentlichen Datei speichert, dauert der Schreibvorgang deutlich kürzer.

Wenn die Datei nun wieder gelesen werden soll, kann jede Festplatte des Verbunds auf ihr Segment der Datei zugreifen, sodass die Datei viel schneller gelesen werden kann. Außerdem steht euch die volle Speicherkapazität aller verwendeten Laufwerke zur Verfügung.

Wann ist RAID 0 sinnvoll?

Einen RAID 0 kann man also dann einsetzen, wenn es um hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geht. Typische Anwendungsgebiete sind beispielsweise professionelle Video- und Audiobearbeitung oder CAD/CAM-Systeme. Das fertige Endprodukt wird aber in der Regel auf Laufwerken gespeichert, die ein Backup-System haben.

