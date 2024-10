Werwölfe auf Netflix: Der Film zum Kartenspiel-Klassiker erscheint nächste Woche

Der Spieleklassiker „Werwölfe von Düsterwald“ bekommt eine Verfilmung, die beim Streaming-Riesen Netflix schon bald verfügbar ist.



„Die Werwölfe von Düsterwald“ erscheint am 23. Oktober auf Netflix

Die Verfilmung bekannter Brettspiele scheint in den letzten Jahren Trend geworden zu sein. Nachdem es „Battleship“ und „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ bereits vorgemacht haben, kommt mit „Die Werwölfe von Düsterwald“ noch diesen Monat eine weitere Film-Adaption zu Netflix, die großes Potenzial bietet.

Wie Netflix auch im offiziellen Trailer auf YouTube verrät, wird „Die Werwölfe von Düsterwald“ am 23. Oktober 2024 weltweit auf der Plattform erscheinen. Das Konzept erinnert ein wenig an die Filmreihe „Jumanji“, in dem Menschen aus der Gegenwart auf übernatürliche Weise in die Realität eines Spiels gezogen werden. In erster Linie bedient sich der Streifen inhaltlich aber am gleichnamigen Kartenspiel-Klassiker.



Das grundlegende Spielprinzip für „Werwölfe“

„Werwölfe von Düsterwald“ ist ein Gesellschaftsspiel, das auf sozialen Interaktionen, Bluffen und Deduktion basiert (auf Amazon ansehen). Die Spieler nehmen unterschiedliche Rollen ein und werden gleichzeitig auch in Werwölfe und normale Dorfbewohner eingeteilt. Diese beiden Gruppen treten gegeneinander an.

Darum geht es im Film „Die Werwölfe von Düsterwald“

Als die Familie den Großvater (Jean Reno) besucht, beschließt der Familienvater (Franck Dubosc), den Zusammenhalt zu stärken und kramt das alte Spiel „Die Werwölfe von Düsterwald“ heraus. Was zunächst als harmloses Brettspiel mit Gruselelementen beginnt, nimmt eine unerwartete Wendung, als plötzlich ein Handy klingelt. Die Runde bricht abrupt ab, doch das Spielset entpuppt sich als ungewöhnlich.

Ehe sie es sich versehen, finden sich Großvater, Mutter, Vater und die drei Kinder im Jahr 1497 wieder – in einem Dorf, das von echten Werwölfen heimgesucht wird. Inmitten von Panik und Misstrauen stehen Verdächtige auf dem Schafott und der Familie wird schnell klar: Nur wer das Spiel gewinnt, entgeht dem tödlichen Schicksal. Regie für „Die Werwölfe von Düsterwald“ führte Francois Uzan, der unter anderem für die Netflix-Serie „Lupin“ (mehr Infos von unseren Kollegen von kino.de) verantwortlich war.

