Habt ihr euch schonmal gefragt, wie das Word Millionen richtig abgekürzt wird? In diesem Artikel geben wir euch die passende Antwort darauf.

Laut Duden handelt es sich bei Millionen um ein Zahlwort italienischer Herkunft. Es setzt sich aus „mille“ für tausend sowie „one“ als Vergrößerung zusammen und bedeutet übersetzt in etwa so viel wie „großtausend“. Das Wort „Million“ steht für die Zahl 1.000.000, eine Zahl mit sechs Nullen. Wenn ihr euch nun also das Schreiben von so vielen Nullen sparen wollt, dann könnt ihr die Zahl 1.000.000 einfach mit der gängigen Abkürzung Mio. abkürzen und „1 Mio.“ schreiben. Wenn ihr darüber hinaus noch erfahren wollt, wo diese Abkürzung häufig zum Einsatz kommt und was es mit der Abkürzung „Mill.“ auf sich hat, dann lest weiter.

Die meisten von uns wären gerne reicher. Mit den Tipps im Video könnt ihr zumindest schonmal etwas Geld sparen.

Wo kommt die Abkürzung von Millionen zum Einsatz?

Gerade im Wirtschaftsleben hantiert man des Öfteren mit großen Zahlen. Wenn ihr nun also in einem größeren Unternehmen arbeitet, kann es vorkommen, dass der Umsatz des Unternehmens so groß ist, dass die Eine-Millionen-Marke geknackt wird. Um dann bei Berechnungen in der Buchhaltung oder im Controlling nicht immer alle Nullen ausschreiben zu müssen und so die Übersichtlichkeit – vor allem in Präsentationen – weiterhin zu gewährleisten, bietet es sich an, das Wort „Millionen“ durch „Mio.“ abzukürzen. Euren Kollegen oder eurem Chef wird dann klar sein, dass ihr hier von einer Zahl mit sechs weiteren Stellen redet. Der Betrag 4,2 Mio. Euro ist deutlich angenehmer zu lesen und schneller zu greifen als 4200000 Euro, obwohl es sich hierbei um die gleiche Zahl handelt.

Manche bringen eine Zahl mit sechs Nullen auf ihren Kontostand:

Was ist der Unterschied zwischen Mio. und Mill.?

Für das Zahlwort „Millionen“ gibt es mit „Mio.“ nicht nur eine Abkürzung. Ihr könnt es sowohl mit „Mio.“ oder mit „Mill.“ abkürzen. Beides ist gleichermaßen verständlich und kann laut Duden verwendet werden. Allerdings wird nach der Norm DIN 5008 (Schreib- und Gestaltungsregeln für Text- und Informationsverarbeitung) das Wort „Millionen“ mit „Mio.“ abgekürzt, mit der Begründung, dass „Mill.“ wohl zu sehr an das Wort „Milliarde“ erinnert. Achtet in eurem Kontext der Verwendung einfach auf eine einheitliche Schreibweise und verwendet nur eine der beiden Abkürzungen, damit ihr die Leute um euch herum nicht verwirrt. Wenn ihr beispielsweise eure Ausbildung oder einen Praktikumsplatz antretet, werden euch eure Kollegen oder der Chef sagen, welche Abkürzung im Unternehmen gern gesehen und verwendet wird. Wenn nicht, fragt einfach nach. Ihr wollt selbst mehr Geld haben? Mit dem richtigen Finanzplaner oder dieser hilfreichen App kann es gelingen.

