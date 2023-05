Habt ihr euch mal gefragt, wofür DC steht? In diesem Artikel geben wir euch einen Überblick, was die Abkürzung bedeutet.

Jeder kennt Superhelden wie Batman, Superman oder auch Captain America und Hulk – doch gehören diese alle in das gleiche Universum? Nein, hier müsst ihr zwischen den Superhelden des DC und des Marvel Universe unterscheiden. In diesem Artikel erfahrt ihr, was das Kürzel DC bedeutet und welche Superhelden in welches Universum gehören.

Doch das Wichtigste zuerst, die Abkürzung DC steht für „Detective Comics“. Der US-amerikanische Comic-Verlag DC hat bereits zahlreiche Superhelden und dazu passende Geschichten erschaffen und erfreut Fans auch heute noch mit weiteren tollen Geschichten ihrer Lieblingssuperhelden. In Kombination mit Warner wurden bereits zahlreiche Superheldengeschichten auf die Leinwand gebracht, darunter „The Dark Knight“ von Christopher Nolan oder „Man of Steel“ von Zack Snyder, die allesamt in der gleichen fiktiven Welt spielen. Dieses Universum ist den Fans besser bekannt als das DC-Universe.

Welche Superhelden zählen zu DC?

Wie oben bereits angerissen, teilen sich die Superhelden oder auch Schurken in zwei Welten auf. In diesem Abschnitt nennen wir euch einige Superhelden, die zum Comicverlag DC gehören. Neben Batman und seinem Erzfeind, dem Joker, gehören auch Superman, Aquaman, Green Lantern sowie auch Helden und Heldinnen oder Schurken wie Wonder Woman, Harley Quinn, The Flash oder auch Arrow in das DC-Universe. Es bietet sich an, die Filme in einer bestimmten Reihenfolge zu schauen und die einzelnen Superhelden kennenzulernen.

Welche Superhelden zählen zu Marvel?

DC und Marvel gehören zu den größten Comic-Verlagen in den USA und Marvel stellt mit seinen Helden einen direkten Konkurrenten zu DC dar. Einige der bekanntesten Marvel-Helden aus dem Marvel Universe sind Captain America, Hulk, Iron Man, Thor, Spider-Man, Ant-Man, Punisher, die X-Men oder auch die Figuren der Fantastic Four. Auch von Marvels Superhelden wurden einige verfilmt, darunter mehrere „Iron Man“- und „Captain America“-Teile und Serien über „The Punisher“ oder „Daredevil“ gedreht. Auch hier bietet sich das Schauen in der chronologischen Reihenfolge an.

