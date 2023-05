In Restaurants oder öffentlichen Orten ist das „WC“ stets ausgeschildert. Doch wofür steht „WC“ und welche Bedeutung steckt dahinter?



Zunächst einmal steht WC für den englischen Begriff „water closet“, was sich im Deutschen einfach in Form von Wasserklosett übersetzt lässt. Das kommt nicht von ungefähr, denn tatsächlich haben die Engländer das Wasserklosett erfunden. Grundsätzlich handelt es sich um eine Toilette mit Spülfunktion, die der englischen Dichter Sir John Harrington erfand. Seine Patentante, Königin Elisabeth I., war von jener Vorrichtung ebenso begeistert. Ein Bidet hätte ihr mit Sicherheit auch gefallen.

Neben vielen alltäglichen Begriffen besitzen unsere Bundesländer ganz bestimmte Abkürzungsformeln. In unserem Video könnt ihr mehr über dieses Thema erfahren.

Warum steht das WC für Toilette?

Das Wort Toilette kommt aus dem Französischen. Die eigentliche Wortübersetzung steht für „Tuch“, womit der Toilettengang selbst verniedlicht werden sollte. Ursprünglich stand Toilette nämlich für eine Art Frisier- oder Ankleidezimmer, also eine Örtlichkeit, an der Menschen sich frischmachen oder ankleiden konnten. Diese Vorgehensweise lässt sich im Englischen ebenfalls wiederfinden, denn ihr sagt nicht, dass ihr die „toilet“ aufsucht, sondern „bathroom“ oder „restroom“. Trotzdem ist die Abkürzung WC überall auf der Welt vorzufinden und gilt universell für Toilette.

Die Entwicklung des WCs: 1851 als besonderes Jahr

Womit Harrington begann, konnte 1851 der Mechaniker Alexander Cumming weitermachen. Er fügte dem neugeborenen WC noch einen Siphon hinzu und revolutionierte die Sanitärtechnik gravierend. Ein bis heute bahnbrechendes Abwassersystem entstand und jeder Haushalt profitierte von dieser Technik maßgeblich, wobei die Pflege natürlich äußerst wichtig ist. So fanden die WCs den Weg in die Öffentlichkeit und viele Menschen konnten sich von dieser besonderen Erfindung überzeugen. Heutzutage sind die Menschen übrigens besonders erfinderisch in Bezug auf besondere Toilettenfunktionen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.