Xiaomi 13T Pro: Bedienungsanleitung als PDF-Download (Deutsch)

Bei dem Xiaomi 13T Pro handelt es sich um ein leistungsstarkes Smartphone mit scharfem und farbenfrohen 144-Hz-OLED-Display. Das Gerät verfügt über einen schnellen Octa-Core-Prozessor von Mediatek, 512 GB Speicher und eine sehr guten Triple-Kamera. Zwar ist die Laufzeit des Akkus aufgrund der starken Hardware nicht überragend, aber sehr gut und der Akku des Smartphones lädt sehr schnell auf. Weiterhin verfügt das Xiaomi 13T Pro über 5G sowie WiFi 7.

Leider ist keine spezielle Bedienungsanleitung für das Xiaomi 13T Pro erhältlich, jedoch gibt es eine allgemeines Handbuch für Xiaomi-Smartphones. Dieses deckt die wesentlichen Funktionen von Handys des Herstellers ab, die bei allen Modellen gleich sind. Diese Anleitung könnt ihr euch über den folgenden Download-Button herunterladen:

Zum Öffnen des Handbuchs auf dem Smartphone benutzt ihr am besten eine PDF-Reader-App. Auf dem Computer könnt ihr einerseits Browser wie Chrome oder Firefox zu diesem Zweck verwenden, andererseits ist dies auch mit PDF-Viewern wie Adobe Acrobat Reader DC oder Foxit Reader möglich. Diese haben den Vorteil, dass sie mehr Komfort beim Lesen von PDF-Dateien bieten.

Das Handbuch umfasst 56 in Kapitel unterteilte Seiten, in welchen die folgenden Themen behandelt werden: In „Grundlegende Funktionen“ geht es um Grundlagen wie Ein- und Ausschalten des Handys und Handhabung der SIM-Karte. Im nächsten Abschnitt „Telekommunikation“ werden die Verwendung der Telefon-Funktion, des Messaging und der Kontakte beschrieben.

Das Xiaomi 13T Pro nutzt MIUI, könnte aber ein Update auf HyperOS erhalten.

Im Kapitel „Bilder“ geht es um die Verwendung der Kamera und der Galerie des 13T Pro. Als nächstes folgt der Abschnitt „Home“, in dem unter anderem die Verwendung des Sperrbildschirms, des Startbildschirms und der Statusleiste für Benachrichtigungen beschrieben wird. In „Extras“ schließlich werden weitere Funktionen des Smartphones erklärt, wie Sicherheitsfunktionen, Kalender, Wetter, Notizen, Bildschirmrekorder und Scanner.

Der Xiaomi-Support steht euch zusätzlich zu den Inhalten des Handbuchs zur Verfügung, falls in diesem nicht alle eure Fragen beantwortet werden.